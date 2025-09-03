Termine Unternehmen DEU Auto1 Group Halbjahreszahlen DEU Verband der Chemischen Industrie , Q2-Bericht DEU VDMA Auftragseingang Juli 2025 USA Salesforce Q2-Zahlen USA Hewlett Packard Enterprise Q3-Zahlen USA Pkw-Absatz 8/25 Termine Konjunktur ESP HCOB PMI Dienste 8/25 ITA HCOB PMI Dienste 8/25 FRA HCOB PMI Dienste 8/25 DEU HCOB PMI Dienste 8/25 EUR HCOB PMI Dienste 8/25 GBR S&P GLOBAL PMI Dienste 8/25 EUR Erzeugerpreise 7/25 USA MBA Hypothekenanträge USA Auftragseingang Industrie 7/25 USA Auftragseingang langlebige Güter 7/25 USA Fed Beige Book DEU Pressekonferenz Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer stellt offiziellen Erntebericht 2025, Berlin DEU Fachtagung Air Cargo Conference der Air Cargo Community Frankfurt mit umfassendem Vortragsprogramm, Frankfurt

