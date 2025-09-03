Termine Unternehmen
      DEU Auto1 Group Halbjahreszahlen 
      DEU Verband der Chemischen Industrie , Q2-Bericht
      DEU VDMA Auftragseingang Juli 2025
      USA Salesforce Q2-Zahlen
      USA Hewlett Packard Enterprise Q3-Zahlen
      USA Pkw-Absatz 8/25

Termine Konjunktur
      ESP HCOB PMI Dienste 8/25
      ITA HCOB PMI Dienste 8/25
      FRA HCOB PMI Dienste 8/25 
      DEU HCOB PMI Dienste 8/25 
      EUR HCOB PMI Dienste 8/25 
      GBR S&P GLOBAL PMI Dienste 8/25 
      EUR Erzeugerpreise 7/25
      USA MBA Hypothekenanträge 
      USA Auftragseingang Industrie 7/25
      USA Auftragseingang langlebige Güter 7/25 
      USA Fed Beige Book
      DEU Pressekonferenz Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer  
          stellt offiziellen Erntebericht 2025, Berlin
      DEU Fachtagung Air Cargo Conference der Air Cargo Community Frankfurt mit 
          umfassendem Vortragsprogramm, Frankfurt

