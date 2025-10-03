Termine Unternehmen
Termine Konjunktur
      FRA Industrieproduktion 8/25
      SPA HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25
      ITA HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25
      FRA HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 
      DEU HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 
      EUR HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 
      ITA Einzelhandelsumsatz 8/25
      GBR S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 
      EUR Erzeugerpreise 8/25
      USA S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 
      USA ISM Dienstleistungsindex 9/25
      JPN Arbeitslosenquote 8/25
