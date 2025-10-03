Termine Unternehmen - Termine Konjunktur FRA Industrieproduktion 8/25 SPA HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 ITA HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 FRA HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 DEU HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 EUR HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 ITA Einzelhandelsumsatz 8/25 GBR S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 EUR Erzeugerpreise 8/25 USA S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 USA ISM Dienstleistungsindex 9/25 JPN Arbeitslosenquote 8/25 -
