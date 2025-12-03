Termine Unternehmen
      ESP Inditex 9Monatszahlen
      DEU Tui Präsentation Sommerprogramm 2026, Berlin
      DEU Deutsche Börse Überprüfung der Indexzusammensetzung
      USA Salesforce Q3-Zahlen
      USA Snowflake Q3-Zahlen
      USA Macy's Q3-Zahlen

Termine Konjunktur
      ESP HCOB PMI Dienste 11/25
      ITA HCOB PMI Dienste 11/25
      FRA HCOB PMI Dienste 11/25 
      DEU HCOB PMI Dienste 11/25 
      EUR HCOB PMI Dienste 11/25 
      GBR S&P Global PMI Dienste 11/25 
      EUR Erzeugerpreise 10/25
      USA ADP Beschäftigung 11/25
      USA Im- und Exportpreise 9/25
      USA Industrieproduktion/ Kapazitätsauslastung 09/25
      USA S&P Global Dienste 11/25 
      USA ISM Services 11/25
      USA EIA-Ölbericht 
      POL Zentralbank Zinsentscheid
      DEU Kapitalmarktkonferenz Energie und Infrastruktur von KfW und Deutscher 
          Bank unter Schirmherrschaft des Bundeswirtschaftsministeriums, Frankfurt
      DEU Betriebsversammlung von Volkswagen mit Ministerpräsident Olaf Lies
      DEU Online-Pk Bitkom zu «Wo steht die deutsche Wirtschaft beim 
          Datenschutz?»
      DEU Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft - Online-
          Pressegespräch zur Elementarschadenversicherung
      DEU Online-Pk Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel : «Der 
          Markt für Schönheits- und Haushaltspflegemittel im Jahr 2025», Frankfurt/M.
      DEU VDIK-Pk zum Pkw- und Nutzfahrzeugmarkt 2025 mit Prognose für das 
          kommende Jahr
      BEL Möglicherweise finale Verhandlungen zu neuen EU-Gentechnikregeln
      FRA Frankreichs Präsident Macron beginnt China-Besuch

