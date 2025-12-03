Termine Unternehmen ESP Inditex 9Monatszahlen DEU Tui Präsentation Sommerprogramm 2026, Berlin DEU Deutsche Börse Überprüfung der Indexzusammensetzung USA Salesforce Q3-Zahlen USA Snowflake Q3-Zahlen USA Macy's Q3-Zahlen Termine Konjunktur ESP HCOB PMI Dienste 11/25 ITA HCOB PMI Dienste 11/25 FRA HCOB PMI Dienste 11/25 DEU HCOB PMI Dienste 11/25 EUR HCOB PMI Dienste 11/25 GBR S&P Global PMI Dienste 11/25 EUR Erzeugerpreise 10/25 USA ADP Beschäftigung 11/25 USA Im- und Exportpreise 9/25 USA Industrieproduktion/ Kapazitätsauslastung 09/25 USA S&P Global Dienste 11/25 USA ISM Services 11/25 USA EIA-Ölbericht POL Zentralbank Zinsentscheid DEU Kapitalmarktkonferenz Energie und Infrastruktur von KfW und Deutscher Bank unter Schirmherrschaft des Bundeswirtschaftsministeriums, Frankfurt DEU Betriebsversammlung von Volkswagen mit Ministerpräsident Olaf Lies DEU Online-Pk Bitkom zu «Wo steht die deutsche Wirtschaft beim Datenschutz?» DEU Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft - Online- Pressegespräch zur Elementarschadenversicherung DEU Online-Pk Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel : «Der Markt für Schönheits- und Haushaltspflegemittel im Jahr 2025», Frankfurt/M. DEU VDIK-Pk zum Pkw- und Nutzfahrzeugmarkt 2025 mit Prognose für das kommende Jahr BEL Möglicherweise finale Verhandlungen zu neuen EU-Gentechnikregeln FRA Frankreichs Präsident Macron beginnt China-Besuch

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.