Termine Unternehmen ESP Banco Santander Jahreszahlen SWE Husqvarna Jahreszahlen FRA Credit Agricole Jahreszahlen DEU Infineon Q1-Zahlen AUT OMV Jahreszahlen DNK Carlsberg Jahreszahlen GBR GSK Jahreszahlen DEU Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang Dezember 2025 und Gesamtjahr 2025, Frankfurt/M. USA Eli Lilly Q4-Zahlen USA GE Healthcare Technologies Q4-Zahlen USA Boston Scientific Q4-Zahlen USA CME Group Q4-Zahlen USA Uber Technologies Q4-Zahlen DNK Novo Nordisk Investorencall Jahreszahlen USA Cummins Q4-Zahlen USA Stanley Black & Decker Q4-Zahlen USA AbbVie Q4-Zahlen USA Align Technology Q4-Zahlen USA Qualcomm Q1-Zahlen NLD Qiagen Q4-Zahlen USA Snap Q4-Zahlen USA Allstate Q4-Zahlen GBR ARM Holding Q3-Zahlen USA Alphabet Q4-Zahlen DEU Pkw-Absatz 1/26 Termine Konjunktur FRA HCOB PMI Dienste 1/26 DEU HCOB PMI Dienste 1/26 EUR HCOB PMI Dienste 1/26 GBR S&P Global PMI Dienste 1/26 EUR Erzeugerpreise 12/25 EUR Verbraucherpreise 1/26 USA ADP Beschäftigung 1/26 USA S&P Global PMI Dienste 1/26 USA ISM-Services Index 1/26 USA EIA-Ölbericht -

