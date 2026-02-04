Termine Unternehmen
      ESP Banco Santander Jahreszahlen
      SWE Husqvarna Jahreszahlen
      FRA Credit Agricole Jahreszahlen
      DEU Infineon Q1-Zahlen 
      AUT OMV Jahreszahlen
      DNK Carlsberg Jahreszahlen
      GBR GSK Jahreszahlen
      DEU Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang Dezember 2025 und 
          Gesamtjahr 2025, Frankfurt/M.
      USA Eli Lilly Q4-Zahlen
      USA GE Healthcare Technologies Q4-Zahlen
      USA Boston Scientific Q4-Zahlen
      USA CME Group Q4-Zahlen
      USA Uber Technologies Q4-Zahlen
      DNK Novo Nordisk Investorencall Jahreszahlen
      USA Cummins Q4-Zahlen
      USA Stanley Black & Decker Q4-Zahlen
      USA AbbVie Q4-Zahlen
      USA Align Technology Q4-Zahlen
      USA Qualcomm Q1-Zahlen
      NLD Qiagen Q4-Zahlen
      USA Snap Q4-Zahlen
      USA Allstate Q4-Zahlen
      GBR ARM Holding Q3-Zahlen
      USA Alphabet Q4-Zahlen
      DEU Pkw-Absatz 1/26

Termine Konjunktur
      FRA HCOB PMI Dienste 1/26 
      DEU HCOB PMI Dienste 1/26 
      EUR HCOB PMI Dienste 1/26 
      GBR S&P Global PMI Dienste 1/26 
      EUR Erzeugerpreise 12/25
      EUR Verbraucherpreise 1/26 
      USA ADP Beschäftigung 1/26
      USA S&P Global PMI Dienste 1/26 
      USA ISM-Services Index 1/26
      USA EIA-Ölbericht 
