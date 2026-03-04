Termine Unternehmen NLD Redcare Pharmacy Jahreszahlen DEU Evonik Jahreszahlen DEU Bilfinger Jahreszahlen FRA Scor Jahreszahlen DEU Adidas Jahreszahlen DEU Symrise Jahreszahlen DEU Continental Jahreszahlen FRA Dassault Aviation Jahreszahlen DEU Traton Jahreszahlen DEU Sixt Jahreszahlen DEU Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang 01/26 DEU Patrizia Jahreszahlen USA Broadcom Q1-Zahlen DEU ISS Stoxx Überprüfung der Indizes der Dax-Familie. Etwaige Änderungen treten am Montag, 23. März, in Kraft. Termine Konjunktur ESP HCOB PMI Dienste 2/26 ITA HCOB PMI Dienste 2/26 FRA HCOB PMI Dienste 2/26 DEU HCOB PMI Dienste 2/26 EUR HCOB PMI Dienste 2/26 ITA Arbeitslosenquote 1/26 GBR S&P Global Dienste 2/26 EUR Erzeugerpreise 1/26 ITA BIP Q4/25 EUR Arbeitslosenquote 1/26 USA ADP Beschäftigung 2/26 USA S&P Global PMI Dienste 2/26 USA ISM Services Index 2/26 USA EIA-Ölbericht USA Fed Beige Book CYP Informelles Treffen der EU-Minister für allgemeine Angelegenheiten ESP Mobile World Congress, Barcelona

