Termine Unternehmen
      NLD Redcare Pharmacy Jahreszahlen
      DEU Evonik Jahreszahlen
      DEU Bilfinger Jahreszahlen
      FRA Scor Jahreszahlen
      DEU Adidas Jahreszahlen 
      DEU Symrise Jahreszahlen 
      DEU Continental Jahreszahlen 
      FRA Dassault Aviation Jahreszahlen
      DEU Traton Jahreszahlen 
      DEU Sixt Jahreszahlen
      DEU Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang 01/26
      DEU Patrizia Jahreszahlen
      USA Broadcom Q1-Zahlen
      DEU ISS Stoxx Überprüfung der Indizes der Dax-Familie. Etwaige Änderungen 
          treten am Montag, 23. März, in Kraft.

Termine Konjunktur
      ESP HCOB PMI Dienste 2/26
      ITA HCOB PMI Dienste 2/26
      FRA HCOB PMI Dienste 2/26 
      DEU HCOB PMI Dienste 2/26 
      EUR HCOB PMI Dienste 2/26 
      ITA Arbeitslosenquote 1/26
      GBR S&P Global Dienste 2/26 
      EUR Erzeugerpreise 1/26
      ITA BIP Q4/25 
      EUR Arbeitslosenquote 1/26
      USA ADP Beschäftigung 2/26
      USA S&P Global PMI Dienste 2/26 
      USA ISM Services Index 2/26
      USA EIA-Ölbericht 
      USA Fed Beige Book
      CYP Informelles Treffen der EU-Minister für allgemeine Angelegenheiten
      ESP Mobile World Congress, Barcelona

