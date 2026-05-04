Termine Unternehmen
      ITA Unicredit ausserordentliche Hauptversammlung zum geplanten 
          Übernahmeangebot für die Commerzbank
      USA Eli Lilly Hauptversammlung
      USA BofA Hauptversammlung
      USA Palantir Q1-Zahlen
      USA Adtran Holdings Q1-Zahlen

Termine Konjunktur
      SPA Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 4/26
      ITA Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 4/26
      FRA Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 4/26 
      DEU Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 4/26 
      EUR Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 4/26 
      EUR Sentix-Investorenvertrauen 5/26
      USA Auftragseingang Industrie 3/26
      USA Auftragseingang langlebige Güter 3/26 
      DEU Wirtschaftstag des CDU-Wirtschaftsrates, u.a. mit Bundeskanzler 
          Friedrich Merz und Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche 
      EUR Informelles Treffen der Agrarminister der EU-Staaten
      EUR Treffen der Euro-Gruppe
      JPN Feiertag Börsen geschlossen

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(AWP)