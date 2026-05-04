Termine Unternehmen ITA Unicredit ausserordentliche Hauptversammlung zum geplanten Übernahmeangebot für die Commerzbank USA Eli Lilly Hauptversammlung USA BofA Hauptversammlung USA Palantir Q1-Zahlen USA Adtran Holdings Q1-Zahlen Termine Konjunktur SPA Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 4/26 ITA Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 4/26 FRA Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 4/26 DEU Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 4/26 EUR Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 4/26 EUR Sentix-Investorenvertrauen 5/26 USA Auftragseingang Industrie 3/26 USA Auftragseingang langlebige Güter 3/26 DEU Wirtschaftstag des CDU-Wirtschaftsrates, u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz und Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche EUR Informelles Treffen der Agrarminister der EU-Staaten EUR Treffen der Euro-Gruppe JPN Feiertag Börsen geschlossen

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