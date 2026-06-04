Termine Unternehmen
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Termine Konjunktur
      ESP Industrieproduktion 4/26
      DEU Einkaufsmanagerindex Bausektor 5/26
      GBR Einkaufsmanagerindex Bausektor 5/26
      EUR Einzelhandelsumsatz 4/26
      USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe
      USA Produktivität Q1 
      FRA OECD-Ministertreffen Paris
      CYP Informelles Treffen der Minister für allgemeine Angelegenheiten der 
          EU-Staaten  - Auftakt-Abendessen
      RUS Kremlchef Wladimir Putin äussert sich vor internationalen 
          Journalisten am Rande des St. Petersburger Internationalen Wirtschaftsforums

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(AWP)