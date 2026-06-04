Termine Unternehmen - Termine Konjunktur ESP Industrieproduktion 4/26 DEU Einkaufsmanagerindex Bausektor 5/26 GBR Einkaufsmanagerindex Bausektor 5/26 EUR Einzelhandelsumsatz 4/26 USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe USA Produktivität Q1 FRA OECD-Ministertreffen Paris CYP Informelles Treffen der Minister für allgemeine Angelegenheiten der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen RUS Kremlchef Wladimir Putin äussert sich vor internationalen Journalisten am Rande des St. Petersburger Internationalen Wirtschaftsforums

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