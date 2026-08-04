Termine Unternehmen
      JPN Mazda Motor Q1-Zahlen
      DEU Deutsche Lufthansa Q2-Zahlen 
      AUT AT&S Q1-Zahlen
      DEU Evonik Q2-Zahlen 
      DEU Zalando Q2-Zahlen
      DEU LEG Immobilien Q2-Zahlen
      DEU Elmos Semiconductor Q2-Zahlen
      DEU Hugo Boss Q2-Zahlen
      DEU Bayer Q2-Zahlen 
      DEU Continental Q2-Zahlen
      SAU Aramco Q2-Zahlen
      DEU Pfeiffer Vacuum Halbjahreszahlen
      GBR Travis Perkins Halbjahreszahlen
      GBR Smith & Nephew Halbjahreszahlen
      GBR BP Halbjahreszahlen
      DEU Bayer Q2-Zahlen
      USA DuPont Q2-Zahlen
      USA Spotify Q2-Zahlen
      USA Kimberly-Clark Q2-Zahlen
      USA Merck & Co Q2-Zahlen
      USA Caterpillar Q2-Zahlen
      USA Pfizer Q2-Zahlen
      USA McDonalds Q2-Zahlen
      USA Cummins Q2-Zahlen
      USA Booking Holdings Q2-Zahlen
      USA Pinterest Q2-Zahlen
      USA Amgen Q2-Zahlen
      USA SpaceX Q2-Zahlen
      USA Mattel Q2-Zahlen
      USA AMD Q2-Zahlen
      ITA Buzzi Unicem Halbjahreszahlen
      USA The Mosaic Q2-Zahlen

Termine Konjunktur
      USA Handelsbilanz 6/26
      USA Auftragseingang Industrie 6/26
      USA JOLTS Offene Stellen 6/26
      USA Auftragseingang langlebige Güter 6/26 
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(AWP)