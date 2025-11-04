Termine Unternehmen DEU Evonik Q3-Zahlen DEU FMC Q3-Zahlen DEU Nordex Q3-Zahlen DEU Nemetschek Q3-Zahlen NLD Philips Q3-Zahlen ESP Telefonica Q3-Zahlen GBR Associated British Foods Jahreszahlen GBR BP Q3-Zahlen JPN Nintendo Halbjahreszahlen USA Spotify Q3-Zahlen ITA Ferrari Q3-Zahlen USA Pfizer Q3-Zahlen USA Uber Technologies Q3-Zahlen NLD Qiagen Q3-Zahlen USA Amgen Q3-Zahlen USA AMD Q3-Zahlen AUT AT&S Q2-Zahlen NOR Aker ASA Q3-Zahlen USA Stanley Black & Decker Q3-Zahlen USA Eaton Q3-Zahlen USA American International Group Q3-Zahlen USA The Mosaic Q3-Zahlen Termine Konjunktur ESP Arbeitslosenzahlen 10/25 DEU Telekom und Nvidia stellen KI-Fabrik vor, Berlin USA Handelsbilanz 9/25 USA Auftragseingang Industrie 9/25 USA Auftragseingang langlebiger Güter 9/25 RUS Feiertag Börse geschlossen BEL Vor der Weltklimakonferenz COP30: EU-Umweltminister wollen sich auf EU-Klimaziel für 2040 verständigen BEL Vor der Weltklimakonferenz COP30: Veröffentlichung des UN Emission Gap Report - - Hinweis RUS Feiertag - Börse geschlossen

