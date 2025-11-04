Termine Unternehmen
      DEU Evonik Q3-Zahlen
      DEU FMC Q3-Zahlen 
      DEU Nordex Q3-Zahlen 
      DEU Nemetschek Q3-Zahlen
      NLD Philips Q3-Zahlen
      ESP Telefonica Q3-Zahlen 
      GBR Associated British Foods Jahreszahlen
      GBR BP Q3-Zahlen
      JPN Nintendo Halbjahreszahlen
      USA Spotify Q3-Zahlen
      ITA Ferrari Q3-Zahlen
      USA Pfizer Q3-Zahlen
      USA Uber Technologies Q3-Zahlen
      NLD Qiagen Q3-Zahlen
      USA Amgen Q3-Zahlen
      USA AMD Q3-Zahlen
      AUT AT&S Q2-Zahlen
      NOR Aker ASA Q3-Zahlen
      USA Stanley Black & Decker Q3-Zahlen
      USA Eaton Q3-Zahlen
      USA American International Group Q3-Zahlen
      USA The Mosaic Q3-Zahlen

Termine Konjunktur
      ESP Arbeitslosenzahlen 10/25
      DEU Telekom und Nvidia stellen KI-Fabrik vor, Berlin
      USA Handelsbilanz 9/25
      USA Auftragseingang Industrie 9/25
      USA Auftragseingang langlebiger Güter 9/25 
      RUS Feiertag Börse geschlossen
      BEL Vor der Weltklimakonferenz COP30: EU-Umweltminister wollen sich auf 
          EU-Klimaziel für 2040 verständigen
      BEL Vor der Weltklimakonferenz COP30: Veröffentlichung des UN Emission 
          Gap Report
