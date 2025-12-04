Termine Unternehmen
      DEU Aurubis Jahreszahlen 
      DEU Metro AG Jahreszahlen 
      SWE Electrolux Capital Markets Day
      USA Hewlett Packard Enterprise Q4-Zahlen
      GBR Rio Tinto Capital Markets Day
      USA Comcast Investor Day

Termine Konjunktur
      EUR Einzelhandelsumsatz 10/25
      USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe 
      USA Handelsbilanz 10/25
      DEU Energietag des Weltenergierat Deutschland e.V. «Everything in 
          Transition - Wohin steuert die globale Energiepolitik?», Berlin
      RUS Kremlchef Putin reist zu Staatsbesuch nach Indien

