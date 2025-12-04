Termine Unternehmen DEU Aurubis Jahreszahlen DEU Metro AG Jahreszahlen SWE Electrolux Capital Markets Day USA Hewlett Packard Enterprise Q4-Zahlen GBR Rio Tinto Capital Markets Day USA Comcast Investor Day Termine Konjunktur EUR Einzelhandelsumsatz 10/25 USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe USA Handelsbilanz 10/25 DEU Energietag des Weltenergierat Deutschland e.V. «Everything in Transition - Wohin steuert die globale Energiepolitik?», Berlin RUS Kremlchef Putin reist zu Staatsbesuch nach Indien

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.