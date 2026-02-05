Termine Unternehmen ESP BBVA Jahreszahlen DEU Aurubis Q1-Zahlen DEU Siemens Healthineers Q1-Zahlen (7.30 Pk, 8.30 Analystenkonferenz, 10.00 Hauptversammlung) LUX ArcelorMittal Jahreszahlen FRA BNP Paribas Jahreszahlen SWE Volvo Car Jahreszahlen DEU Rational vorläufige Jahreszahlen DNK Danske Bank Jahreszahlen DNK Vestas Jahreszahlen SWE Saab Jahreszahlen JPN Sony Q3-Zahlen DEU Hannover Rück Erneuerungen 2026 GBR BT Group Q3-Zahlen GBR Vodafone Group Q3-Umsatz GBR Shell Jahreszahlen GBR Compass Group Q1-Zahlen JPN Suzuki Q3-Zahlen GBR Anglo American Q4-Umsatz DNK A.P. Moller-Maersk Jahreszahlen NLD Qiagen Jahres-Pk GBR Linde Q4-Zahlen USA Bristol Myers Squibb Q4-Zahlen USA Cigna Q4-Zahlen USA Hershey Q4-Zahlen USA Conoco Phillips Q4-Zahlen DEU BMW Pre-Close Call FRA Vinci Jahreszahlen ITA Enel Q4-Umsatz USA Amazon Q4-Zahlen USA News Corp Q2-Zahlen USA Verisign Inc. Q4-Zahlen USA Fortinet Q4-Zahlen USA Intercontinental Exchange Q4-Zahlen USA KKR & Co Q4-Zahlen Termine Konjunktur DEU Auftragseingang Industrie 12/25 DEU Umsatz im Dienstleistungsbereich 11/25 FRA Industrieproduktion 12/25 GBR BoE Zinsentscheid EUR EZB Zinsentscheid USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe -

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.