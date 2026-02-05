Termine Unternehmen
      ESP BBVA Jahreszahlen
      DEU Aurubis Q1-Zahlen 
      DEU Siemens Healthineers Q1-Zahlen (7.30 Pk, 8.30 Analystenkonferenz, 
          10.00 Hauptversammlung)
      LUX ArcelorMittal Jahreszahlen
      FRA BNP Paribas Jahreszahlen
      SWE Volvo Car Jahreszahlen
      DEU Rational vorläufige Jahreszahlen
      DNK Danske Bank Jahreszahlen
      DNK Vestas Jahreszahlen
      SWE Saab Jahreszahlen
      JPN Sony Q3-Zahlen
      DEU Hannover Rück Erneuerungen 2026
      GBR BT Group Q3-Zahlen
      GBR Vodafone Group Q3-Umsatz
      GBR Shell Jahreszahlen
      GBR Compass Group Q1-Zahlen
      JPN Suzuki Q3-Zahlen
      GBR Anglo American Q4-Umsatz
      DNK A.P. Moller-Maersk Jahreszahlen
      NLD Qiagen Jahres-Pk 
      GBR Linde Q4-Zahlen 
      USA Bristol Myers Squibb Q4-Zahlen
      USA Cigna Q4-Zahlen
      USA Hershey Q4-Zahlen
      USA Conoco Phillips Q4-Zahlen
      DEU BMW Pre-Close Call
      FRA Vinci Jahreszahlen
      ITA Enel Q4-Umsatz
      USA Amazon Q4-Zahlen
      USA News Corp Q2-Zahlen
      USA Verisign Inc. Q4-Zahlen
      USA Fortinet Q4-Zahlen
      USA Intercontinental Exchange Q4-Zahlen
      USA KKR & Co Q4-Zahlen

Termine Konjunktur
      DEU Auftragseingang Industrie 12/25
      DEU Umsatz im Dienstleistungsbereich 11/25
      FRA Industrieproduktion 12/25
      GBR BoE Zinsentscheid
      EUR EZB Zinsentscheid 
      USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe 
