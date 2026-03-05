Termine Unternehmen DEU Merck KGaA Jahreszahlen DEU DHL Jahreszahlen DEU LEG Immobilien Jahreszahlen AUT Andritz Jahreszahlen GBR Reckitt Benckiser Jahreszahlen GBR Aviva Jahreszahlen GBR Admiral Jahreszahlen GBR Rentokil Initial Jahreszahlen ITA Prada Jahreszahlen NLD Universal Music Group Jahreszahlen USA Ciena Corporation Q1-Zahlen Termine Konjunktur FRA Industrieproduktion 1/26 ITA Einzelhandelsumsatz 1/26 EUR Einzelhandelsumsatz 1/26 USA Im- und Exportpreise 1/26 USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe USA Handelsbilanz 1/26 DEU Pk Deutsche Bundesbank zum Geschäftsbericht 2025, Frankfurt/M. ESP Mobile World Congress, Barcelona CHN Beginn des chinesischen Volkskongresses, Peking

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.