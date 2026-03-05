Termine Unternehmen
      DEU Merck KGaA Jahreszahlen 
      DEU DHL Jahreszahlen 
      DEU LEG Immobilien Jahreszahlen 
      AUT Andritz Jahreszahlen
      GBR Reckitt Benckiser Jahreszahlen
      GBR Aviva Jahreszahlen
      GBR Admiral Jahreszahlen
      GBR Rentokil Initial Jahreszahlen
      ITA Prada Jahreszahlen
      NLD Universal Music Group Jahreszahlen
      USA Ciena Corporation Q1-Zahlen

Termine Konjunktur
      FRA Industrieproduktion 1/26
      ITA Einzelhandelsumsatz 1/26
      EUR Einzelhandelsumsatz 1/26
      USA Im- und Exportpreise 1/26
      USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe 
      USA Handelsbilanz 1/26
      DEU Pk Deutsche Bundesbank zum Geschäftsbericht 2025, Frankfurt/M.
      ESP Mobile World Congress, Barcelona 
      CHN Beginn des chinesischen Volkskongresses, Peking

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)