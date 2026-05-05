Termine Unternehmen DEU Fraport Q1-Zahlen BEL Anheuser-Busch InBev Q1-Zahlen ITA UniCredit Q1-Zahlen DEU Hugo Boss Q1-Zahlen AUT Raiffeisen International Q1-Zahlen DEU Schaeffler Q1-Zahlen GBR HSBC Holdings Q1-Zahlen DEU Biontech Q1-Zahlen ITA Intesa Sanpaolo Q1-Zahlen USA DuPont Q1-Zahlen ITA Ferrari Q1-Zahlen USA Pfizer Q1-Zahlen USA PayPal Q1-Zahlen FRA Axa Q1-Umsatz ITA Leonardo Q1-Zahlen USA AMD Q1-Zahlen USA Fiserv Q1-Zahlen USA EA Q1-Zahlen USA Cummins Q1-Zahlen Termine Konjunktur USA Handelsbilanz 3/26 USA S&P Global PMI Dienste 4/26 USA ISM Index Dienste 4/26 USA Verkauf neuer Häuser 3/26 AUS Zentralbank Zinsentscheid DEU Fortsetzung Energie-Tage 2026 zu zentralen Herausforderungen der Energiewende, Berlin BEL Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel PHL Gipfeltreffen der Asean-Staaten, Cebu CHN/JPN/KOR Feiertag Börsen geschlossen

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.