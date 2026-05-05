Termine Unternehmen
      DEU Fraport Q1-Zahlen
      BEL Anheuser-Busch InBev Q1-Zahlen
      ITA UniCredit Q1-Zahlen
      DEU Hugo Boss Q1-Zahlen 
      AUT Raiffeisen International Q1-Zahlen
      DEU Schaeffler Q1-Zahlen 
      GBR HSBC Holdings Q1-Zahlen
      DEU Biontech Q1-Zahlen
      ITA Intesa Sanpaolo Q1-Zahlen
      USA DuPont Q1-Zahlen
      ITA Ferrari Q1-Zahlen
      USA Pfizer Q1-Zahlen
      USA PayPal Q1-Zahlen
      FRA Axa Q1-Umsatz
      ITA Leonardo Q1-Zahlen
      USA AMD Q1-Zahlen
      USA Fiserv Q1-Zahlen
      USA EA Q1-Zahlen
      USA Cummins Q1-Zahlen

Termine Konjunktur
      USA Handelsbilanz 3/26
      USA S&P Global PMI Dienste 4/26 
      USA ISM Index Dienste 4/26
      USA Verkauf neuer Häuser 3/26
      AUS Zentralbank Zinsentscheid
      DEU Fortsetzung Energie-Tage 2026 zu zentralen Herausforderungen der 
          Energiewende, Berlin
      BEL Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel
      PHL Gipfeltreffen der Asean-Staaten, Cebu
      CHN/JPN/KOR Feiertag Börsen geschlossen

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(AWP)