Termine Unternehmen
      FRA Airbus Auslieferungen/Bestellungen 5/26

Termine Konjunktur
      DEU Umsatz im Dienstleistungsbereich 3/26
      FRA Handelsbilanz 4/26
      FRA Industrieproduktion 4/26
      EUR BIP Q1/26 
      ITA Einzelhandelsumsatz
      USA Arbeitsmarktbericht 5/26
      USA Konsumentenkredite 4/26
      LVA Jahrestreffen der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 
          
      MNE EU-Westbalkan-Gipfel
      RUS Kremlchef Wladimir Putin hält eine Rede beim St. Petersburger 
          Internationalen Wirtschaftsforum und beantwortet Fragen auf einem Podium

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(AWP)