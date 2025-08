Termine Unternehmen DEU Adtran Networks Q2-Zahlen JPN Mazda Motor Q1-Zahlen DEU Rational Q2-Zahlen DEU FMC Q2-Zahlen DEU Aurubis Q3-Zahlen DEU Hamborner Reit Q2-Zahlen DEU DHL Q2-Zahlen DEU Fraport Q2-Zahlen ITA Telecom Italia Halbjahreszahlen DEU Continental Q2-Zahlen DEU Infineon Q3-Zahlen DEU Hugo Boss Q2-Zahlen GBR BP Halbjahreszahlen GBR Diageo Jahreszahlen GBR Smith & Nephew Halbjahreszahlen GBR YouGov Q4-Zahlen GBR Travis Perkins Halbjahreszahlen ITA Banca Monte dei Paschi di Siena Halbjahreszahlen USA Caterpillar Q2-Zahlen USA Pfizer Q2-Zahlen USA Marriott International Q2-Zahlen USA Fox Corp Q4-Zahlen USA Snap Inc. Q2-Zahlen USA Amgen Q2-Zahlen USA News Corp Jahreszahlen NLD Qiagen Q2-Zahlen USA AMD Q2-Zahlen USA Cummins Q2-Zahlen USA The Mosaic Q2-Zahlen Termine Konjunktur KOR Verbraucherpreise 7/25 JPN S&P Global PMI Dienste 7/25 CHN S&P Global PMI Dienste 7/25 DEU Umsatz im Dienstleistungsbereich 5/25 FRA Industrieproduktion 6/25 ITA HCOB PMI Dienste 7/25 FRA HCOB PMI Dienste 7/25 DEU HCOB PMI Dienste 7/25 EUR HCOB PMI Dienste 7/25 GBR S&P Global PMI Dienste 7/25 USA Handelsbilanz 6/25 USA S&P Global PMI Dienste 7/25 DEU Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche besucht im Rahmen ihrer Sommerbesuchstour «Siemens Energy» in Berlin POL/DEU Möglicherweise Ende der polnischen Kontrollen an der Grenze zu Deutschland

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.