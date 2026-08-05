Termine Unternehmen
      NLD Heineken Halbjahreszahlen
      DEU Siemens Energy Q3-Zahlen 
      DEU DHL Q2-Zahlen 
      AUT Voestalpine Q1-Zahlen
      NLD Ahold Delhaize Q2-Zahlen
      DEU Infineon Q3-Zahlen 
      DEU Elringklinger Q2-Zahlen 
      DEU Beiersdorf Halbjahreszahlen 
      CHE Coca-Cola HBC AG Halbjahreszahlen
      GBR Next Q2-Zahlen
      GBR Legal + General Group Halbjahreszahlen
      NLD Wolters Kluwer Halbjahreszahlen
      JPN Suzuki Motor Q1-Zahlen
      JPN Honda Motor Q1-Zahlen
      DEU VDMA zum Auftragseingang Juni 2026 und 2. Quartal 2026
      USA Eli Lilly Q2-Zahlen
      USA Walt Disney Q3-Zahlen
      USA Kraft Heinz Q2-Zahlen
      USA Uber Technologies Q2-Zahlen
      NLD Akzo Nobel ausserordentliche Hauptversammlung zu Axalta-Fusion
      USA Sandisk Jahreszahlen
      NLD Qiagen Q2-Zahlen
      USA Ebay Q2-Zahlen
      USA Ebay Q2-Zahlen
      USA Expedia Q2-Zahlen
      USA Allstate Q2-Zahlen
      DEU KfW Förder- und Geschäftszahlen 1. Halbjahr 2026
      USA Honeywell Aerospace Q2-Zahlen
      USA BorgWarner Q2-Zahlen

Termine Konjunktur
      FRA Industrieproduktion 6/26
      ITA S&P Global PMI Dienste 7/26
      FRA S&P Global PMI Dienste 7/26 
      DEU S&P Global PMI Dienste 7/26 
      EUR S&P Global PMI Dienste 7/26 
      GBR S&P Global PMI Dienste 7/26 
      USA ADP Beschäftigungsänderung 7/26
      USA S&P Global PMI Dienste 7/26 
      USA ISM Services Index 7/26
      USA EIA Ölbericht 
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(AWP)