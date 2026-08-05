Termine Unternehmen NLD Heineken Halbjahreszahlen DEU Siemens Energy Q3-Zahlen DEU DHL Q2-Zahlen AUT Voestalpine Q1-Zahlen NLD Ahold Delhaize Q2-Zahlen DEU Infineon Q3-Zahlen DEU Elringklinger Q2-Zahlen DEU Beiersdorf Halbjahreszahlen CHE Coca-Cola HBC AG Halbjahreszahlen GBR Next Q2-Zahlen GBR Legal + General Group Halbjahreszahlen NLD Wolters Kluwer Halbjahreszahlen JPN Suzuki Motor Q1-Zahlen JPN Honda Motor Q1-Zahlen DEU VDMA zum Auftragseingang Juni 2026 und 2. Quartal 2026 USA Eli Lilly Q2-Zahlen USA Walt Disney Q3-Zahlen USA Kraft Heinz Q2-Zahlen USA Uber Technologies Q2-Zahlen NLD Akzo Nobel ausserordentliche Hauptversammlung zu Axalta-Fusion USA Sandisk Jahreszahlen NLD Qiagen Q2-Zahlen USA Ebay Q2-Zahlen USA Ebay Q2-Zahlen USA Expedia Q2-Zahlen USA Allstate Q2-Zahlen DEU KfW Förder- und Geschäftszahlen 1. Halbjahr 2026 USA Honeywell Aerospace Q2-Zahlen USA BorgWarner Q2-Zahlen Termine Konjunktur FRA Industrieproduktion 6/26 ITA S&P Global PMI Dienste 7/26 FRA S&P Global PMI Dienste 7/26 DEU S&P Global PMI Dienste 7/26 EUR S&P Global PMI Dienste 7/26 GBR S&P Global PMI Dienste 7/26 USA ADP Beschäftigungsänderung 7/26 USA S&P Global PMI Dienste 7/26 USA ISM Services Index 7/26 USA EIA Ölbericht -

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.