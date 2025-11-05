Termine Unternehmen
      JPN Toyota Q2-Zahlen
      DEU Fresenius Q3-Zahlen 
      DEU Siemens Healthineers Jahreszahlen (8.00 Uhr Analystenkonferenz, 10.00 
          Uhr Bilanz-Pk)
      ITA Telecom Italia Q3-Zahlen
      DEU BMW Q3-Zahlen 
      DEU Auto1 Group Q3-Zahlen
      DNK Novo Nordisk Q3-Zahlen
      FRA Bouygues Q3-Zahlen
      NLD Ahold Delhaize Q3-Zahlen
      GBR Marks & Spencer Halbjahreszahlen
      AUT Verbund Q3-Zahlen
      DNK Vestas Q3-Zahlen
      GBR ARM Holding Q2-Zahlen
      NLD Wolters Kluwer Q3-Umsatz
      DEU KfW-Bankengruppe Q3-Zahlen
      NLD Qiagen Pressekonferenz zu Q3-Zahlen 
      USA McDonald's Q3-Zahlen
      DEU Freenet Q3-Zahlen
      ITA Enel Q3-Zahlen
      ITA Leonardo Q3-Zahlen
      USA Qualcomm Q4-Zahlen
      USA Allstate Q3-Zahlen
      USA Fortinet Q3-Zahlen
      DNK Vestas Wind Q3-Zahlen
      USA BofA Investor Day

Termine Konjunktur
      DEU Auftragseingang Industrie 9/25
      DEU Umsatz im Dienstleistungsbereich 8/25
      FRA Industrieproduktion 9/25
      ESP HCOB PMI Dienste 10/25
      ITA HCOB PMI Dienste 10/25
      FRA HCOB PMI Dienste 10/25 
      DEU HCOB PMI Dienste 10/25 
      EUR HCOB PMI Dienste 10/25 
      ITA Einzelhandelsumsatz 9/25
      GBR S&P PMI Dienste 10/25 
      EUR Erzeugerpreise 9/25
      USA ADP Beschäftigungsänderung 10/25
      USA S&P PMI Dienste 10/25 
      USA ISM Index Dienste 10/25
      USA EIA-Ölbericht 
      DEU BGH verhandelt über Klausel in Jahres-Reiseversicherung, nach der 
          Pandemie-Schäden nicht versichert sind, Karlsruhe
      BEL EU-Kommission stellt Verkehrspaket vor
      DEU HDE-Weihnachtspressekonferenz

