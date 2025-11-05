Termine Unternehmen JPN Toyota Q2-Zahlen DEU Fresenius Q3-Zahlen DEU Siemens Healthineers Jahreszahlen (8.00 Uhr Analystenkonferenz, 10.00 Uhr Bilanz-Pk) ITA Telecom Italia Q3-Zahlen DEU BMW Q3-Zahlen DEU Auto1 Group Q3-Zahlen DNK Novo Nordisk Q3-Zahlen FRA Bouygues Q3-Zahlen NLD Ahold Delhaize Q3-Zahlen GBR Marks & Spencer Halbjahreszahlen AUT Verbund Q3-Zahlen DNK Vestas Q3-Zahlen GBR ARM Holding Q2-Zahlen NLD Wolters Kluwer Q3-Umsatz DEU KfW-Bankengruppe Q3-Zahlen NLD Qiagen Pressekonferenz zu Q3-Zahlen USA McDonald's Q3-Zahlen DEU Freenet Q3-Zahlen ITA Enel Q3-Zahlen ITA Leonardo Q3-Zahlen USA Qualcomm Q4-Zahlen USA Allstate Q3-Zahlen USA Fortinet Q3-Zahlen DNK Vestas Wind Q3-Zahlen USA BofA Investor Day Termine Konjunktur DEU Auftragseingang Industrie 9/25 DEU Umsatz im Dienstleistungsbereich 8/25 FRA Industrieproduktion 9/25 ESP HCOB PMI Dienste 10/25 ITA HCOB PMI Dienste 10/25 FRA HCOB PMI Dienste 10/25 DEU HCOB PMI Dienste 10/25 EUR HCOB PMI Dienste 10/25 ITA Einzelhandelsumsatz 9/25 GBR S&P PMI Dienste 10/25 EUR Erzeugerpreise 9/25 USA ADP Beschäftigungsänderung 10/25 USA S&P PMI Dienste 10/25 USA ISM Index Dienste 10/25 USA EIA-Ölbericht DEU BGH verhandelt über Klausel in Jahres-Reiseversicherung, nach der Pandemie-Schäden nicht versichert sind, Karlsruhe BEL EU-Kommission stellt Verkehrspaket vor DEU HDE-Weihnachtspressekonferenz

