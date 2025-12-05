Termine Unternehmen
-

Termine Konjunktur
      DEU Auftragseingang Industrie 10/25
      DEU Umsatz im Dienstleistungsbereich 9/25
      FRA Industrieproduktion 10/25
      EUR BIP Q3/25 
      EUR Staatsausgaben Q3/25
      EUR Haushaltskonsum Q3/25
      EUR Beschäftigung Q3/25 
      USA Auftragseingang Industrie 10/25
      USA Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/25 
      USA Private Einkommen und Ausgaben 9/25
      USA Konsumentenkredite 10/25
      EUR S&P Rating Deutschland
-

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)