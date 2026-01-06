Termine Unternehmen
      DEU 100. Jahrestag Gründung der Deutsche Luft Hansa AG. 
          Vorgängergesellschaft der heutigen Deutsche Lufthansa AG

Termine Konjunktur
      FRA Verbraucherpreise 12/25
      SPA HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25
      ITA HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25
      FRA HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 
      DEU HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 
      EUR HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 
      GBR S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 
      DEU Verbraucherpreise 12/25
      USA S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 
      USA Consumer Electronics Show 
      HINWEIS NA
      RUS/SWE/FIN Feiertag Börsen geschlossen

