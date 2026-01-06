Termine Unternehmen DEU 100. Jahrestag Gründung der Deutsche Luft Hansa AG. Vorgängergesellschaft der heutigen Deutsche Lufthansa AG Termine Konjunktur FRA Verbraucherpreise 12/25 SPA HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 ITA HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 FRA HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 DEU HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 EUR HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 GBR S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 DEU Verbraucherpreise 12/25 USA S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 USA Consumer Electronics Show HINWEIS NA RUS/SWE/FIN Feiertag Börsen geschlossen

