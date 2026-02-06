Termine Unternehmen
      JPN Toyota Q3-Zahlen
      FRA Societe Generale Jahreszahlen
      NOR Telenor Jahreszahlen
      SWE Skanska Jahreszahlen
      USA Biogen Inc., Q4-Zahlen
      USA Under Armour Q3-Zahlen
      USA Philip Morris Q4-Zahlen

Termine Konjunktur
      DEU Industrieproduktion 12/25 und Jahr 2025
      DEU Handelsbilanz 12/25
      FRA Handelsbilanz 12/25
      FRA Leistungsbilanz 12/25
      USA Uni Michigan Verbrauchervertrauen 2/26 
      USA Konsumentenkredite 12/25
