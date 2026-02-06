Termine Unternehmen JPN Toyota Q3-Zahlen FRA Societe Generale Jahreszahlen NOR Telenor Jahreszahlen SWE Skanska Jahreszahlen USA Biogen Inc., Q4-Zahlen USA Under Armour Q3-Zahlen USA Philip Morris Q4-Zahlen Termine Konjunktur DEU Industrieproduktion 12/25 und Jahr 2025 DEU Handelsbilanz 12/25 FRA Handelsbilanz 12/25 FRA Leistungsbilanz 12/25 USA Uni Michigan Verbrauchervertrauen 2/26 USA Konsumentenkredite 12/25 -
