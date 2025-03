Termine Unternehmen DEU Ströer Jahreszahlen DEU Siltronic Jahreszahlen DEU Zalando Jahreszahlen DEU Aareal Bank Jahreszahlen DEU Merck KGaA Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk, 14.00 h Analystenkonferenz) DEU Lufthansa Jahreszahlen FRA Air France Jahreszahlen DEU GFT Jahreszahlen DEU ProSiebenSat.1 Jahreszahlen FRA Bouygues Jahreszahlen DEU Compugroup Medical Jahreszahlen GBR Reckitt Benckiser Jahreszahlen FRA Vivendi Jahreszahlen USA Broadcom Q1-Zahlen USA Hewlett Packard Enterprise Q1-Zahlen AUT Andritz Jahreszahlen BEL Solvay Jahreszahlen GBR Admiral Jahreszahlen GBR Rentokil Initial Jahreszahlen USA Costco Wholesale Q2-Zahlen USA Universal Music Group Jahreszahlen Termine Konjunktur ROU Einzelhandelsumsatz 1/25 SWE Verbraucherpreise 2/25 EUR Einzelhandelsumsatz 1/25 TUR Zentralbank Zinsentscheid EUR EZB Zinsentscheid USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe USA Handelsbilanz 1/25 USA Lagerbestände Grosshandel 1/25 DEU Online-Pk des Energiekonzerns Eon mit Vorstellung von Studie «Energy Playbook» zu Bedingungen für das Gelingen der Energiewende DEU Online-Pk mit Vorstellung von IW-Studie: Erneuerbaren-Branche in Krisenzeiten starker Jobmotor BEL Treffen der EU-Minister zu Binnenmarkt und zur Industrie, Brüssel BEL Treffen der EU-Justiz- und Innenminister, Brüssel DEU Pk Zentralverband des deutschen Handwerks, München DEU Agrarpolitische Tagung zum Thema «Europas Agrarpolitik am Scheideweg - Wie geht's weiter für MV?» , Golchen LUX EuGH entscheidet über Millionenstrafe gegen Deutschland EUR Mündliches Verfahren am Gericht der EU zur Einordnung von Zalando als grosse Online-Plattform LUX EuGH urteilt über Fluggastrechte EUR EU-Sondergipfel zum Kurswechsel der USA in der Ukraine-Politik, Brüssel

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.