Termine Unternehmen NLD Redcare Pharmacy Q1-Zahlen NLD Philips Q1-Zahlen NLD PostNL Q1-Zahlen NOR Telenor Q1-Zahlen DEU Zalando Q1-Zahlen DEU Teamviewer AG Q1-Zahlen DEU Evotec Q1-Zahlen DEU FMC Q1-Zahlen AUT Raiffeisen International Q1-Zahlen FRA Axa Q1-Zahlen DEU Kontron Q1-Zahlen DEU Hugo Boss Q1-Zahlen DEU Continental Q1-Zahlen DNK Vestas Q1-Zahlen DEU MTU Aero Engines Q1-Zahlen (9.30 h PK, 11.00 h Analystenkonferenz) ITA Ferrari Q1-Zahlen USA Marriott International Q1-Zahlen ITA Intesa Sanpaolo Q1-Zahlen USA Bristol Myers Squibb Q1-Zahlen USA AMD Q1-Zahlen USA Coty Q3-Zahlen ITA Ferrari Q1-Zahlen USA EA Inc, Q1-Zahlen USA The Mosaic Q1-Zahlen Termine Konjunktur CHN Caixin PMI Dienste 4/25 DEU Umsatz im Dienstleistungsbereich 2/25 FRA Industrieproduktion 3/25 ESP HCOB PMI Dienste 4/25 ITA HCOB PMI Dienste 4/25 DEU HCOB PMI Dienste 4/25 EUR HCOB PMI Dienste 4/25 GBR S&P Global PMI Diesnte 4/25 EUR Erzeugerpreise 3/25 USA Handelsbilanz 3/25 KOR Feiertag Börsen geschlossen

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.