Termine Unternehmen
      NLD Redcare Pharmacy Q1-Zahlen
      DEU Fresenius Q1-Zahlen 
      NLD Wolters Kluwer Q1-Umsatz
      DEU Lufthansa Q1-Zahlen 
      DEU Daimler Truck Q1-Zahlen  (8.00 Analysten- und 
          Pressekonferenz)
      DEU Zalando Q1-Zahlen 
      DEU Heidelberg Q1-Zahlen 
      FRA Scor Q1-Zahlen
      NLD Philips Q1-Zahlen
      NOR Equinor Q1-Zahlen
      ITA Telecom Italia Q1-Zahlen
      DNK Vestas Q1-Zahlen
      DEU Renk Q1-Zahlen 
      DEU Continental Q1-Zahlen
      DEU BMW Q1-Zahlen 
      DEU Infineon Q2-Zahlen 
      DNK Novo Nordisk Q1-Zahlen
      FRA Veolia Environnement Q1-Zahlen
      NLD Ahold Delhaize Q1-Zahlen
      NLD Adyen Q1-Umsatz
      DEU Koenig & Bauer Q1-Zahlen
      GBR Smith & Nephew, Q1-Umsatz
      GBR Next Q1-Umsatz
      GBR Diageo Q3-Umsatz
      DEU ZF Friedrichshafen Q1-Zahlen 
      USA Walt Disney Q2-Zahlen
      USA Kraft Heinz Q1-Zahlen
      USA Marriott International Q1-Zahlen
      USA New York Times Q1-Zahlen
      USA Uber Technologies Q1-Zahlen
      ESP Endesa Q1-Zahlen
      USA Snap Q1-Zahlen
      USA Whirlpool Q1-Zahlen
      NLD Qiagen Q1-Zahlen 
      GBR ARM Holding Q4-Zahlen
      ITA Banca Generali Q1-Zahlen
      PRT EDP Q1-Zahlen
      USA Fortinet Q1-Zahlen

Termine Konjunktur
      FRA Industrieproduktion 3/26
      ESP S&P Global PMI Dienste 4/26 
      ITA S&P Global PMI Dienste 4/26 
      FRA S&P Global PMI Dienste 4/26 
      DEU S&P Global PMI Dienste 4/26 
      EUR S&P Global PMI Dienste 4/26 
      ITA Einzelhandelsumsatz 3/26
      GBR S&P Global PMI Dienste 4/26 
      EUR Erzeugerpreise 3/26
      USA ADP Beschäftigungsänderung 4/26
      USA EIA-Ölbericht 
      POL Zentralbank Zinsentscheid
      FRA Treffen der G7-Handelsminister, Paris
      DEU Online-Pk: Wie digital sind Deutschlands Regionen? Der Bitkom 
          Länderindex 2026 mit Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst
      PHL Fortsetzung Gipfeltreffen der Asean-Staaten, Cebu
      CHN Chinas Aussenminister Wang Yi empfängt den iranischen Aussenminister 
          in Peking

- Hinweis
      JPN Feiertag - Börse geschlossen

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(AWP)