Termine Unternehmen
      DEU Gea Group Pre-Close-Call Q2
      DEU Aumovio Pre-Close-Call Q2
      ESP Repsol Q2-Umsatz
      DEU Traton Pre-Close-Call Q2

Termine Konjunktur
      DEU Auftragseingang Industrie 5/26
      DEU Umsatz im Dienstleistungsbereich 4/26
      DEU S&P Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 6/26
      EUR Sentix-Investorenvertrauen 7/26
      GBR S&P Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 6/26
      EUR Erzeugerpreise 5/26
      EUR Einzelhandelsumsatz 5/26
      USA S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 6/26 
      USA ISM-Index Service 6/26
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Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)