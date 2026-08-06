Termine Unternehmen DEU Fraport Q1-Zahlen DEU Commerzbank Q2-Zahlen DEU Aurubis Q3-Zahlen DEU Deutsche Telekom Q2-Zahlen DEU Siemens Q3-Zahlen DEU Rational Q2-Zahlen DEU Merck KGaA Q2-Zahlen BEL KBC Group Q2-Zahlen LUX SAF Holland Q2-Zahlen NOR Nordic Semiconduct Q2-Zahlen DEU Deutz Q2-Zahlen DEU United Internet Q2-Zahlen DEU Scout24 Q2-Zahlen DEU Ionos Q2-Zahlen DEU Rheinmetall Bericht zum 2. Quartal DEU SGL Halbjahreszahlen DEU ProSiebenSat1 Halbjahreszahlen DEU Henkel Halbjahreszahlen GBR Diageo Jahreszahlen und Strategie Update GBR Admiral Halbjahreszahlen ITA Banca Monte dei Paschi di Siena Halbjahreszahlen JPN Nintendo Q1-Zahlen JPN Softbank Q1-zahlen USA ConocoPhillips Q2-Zahlen USA Fox Corp Q4-Zahlen ITA Generali Group Halbjahreszahlen USA Lyft Q2-Zahlen USA Airbnb Q2-Zahlen USA American International Group Q2-Zahlen USA ResMed Q4-Zahlen Termine Konjunktur DEU Umsatz im Dienstleistungsbereich 5/26 DEU Auftragseingang Industrie 6/26 ITA Industrieproduktion 6/26 EUR Einzelhandelsumsatz 6/26 USA Produktivität ex Agrar Q2/26 USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe USA BIP Q2/26 USA ISM Index Dienste 7/26 DEU Bundesverfassungsgericht entscheidet zu Fünf-Prozent-Hürde bei Bundestagswahl 2025 DEU Niedrigwasser-Spitzentreffen mit Bundesverkehrsminister Steffen Bilger

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.