Termine Unternehmen
      DEU Fraport Q1-Zahlen
      DEU Commerzbank Q2-Zahlen 
      DEU Aurubis Q3-Zahlen
      DEU Deutsche Telekom Q2-Zahlen 
      DEU Siemens Q3-Zahlen 
      DEU Rational Q2-Zahlen 
      DEU Merck KGaA Q2-Zahlen 
      BEL KBC Group Q2-Zahlen
      LUX SAF Holland Q2-Zahlen
      NOR Nordic Semiconduct Q2-Zahlen
      DEU Deutz Q2-Zahlen 
      DEU United Internet Q2-Zahlen
      DEU Scout24 Q2-Zahlen
      DEU Ionos Q2-Zahlen 
      DEU Rheinmetall Bericht zum 2. Quartal 
      DEU SGL Halbjahreszahlen
      DEU ProSiebenSat1 Halbjahreszahlen 
      DEU Henkel Halbjahreszahlen 
      GBR Diageo Jahreszahlen und Strategie Update
      GBR Admiral Halbjahreszahlen
      ITA Banca Monte dei Paschi di Siena Halbjahreszahlen
      JPN Nintendo Q1-Zahlen
      JPN Softbank Q1-zahlen
      USA ConocoPhillips Q2-Zahlen
      USA Fox Corp Q4-Zahlen
      ITA Generali Group Halbjahreszahlen
      USA Lyft Q2-Zahlen
      USA Airbnb Q2-Zahlen
      USA American International Group Q2-Zahlen
      USA ResMed Q4-Zahlen

Termine Konjunktur
      DEU Umsatz im Dienstleistungsbereich 5/26
      DEU Auftragseingang Industrie 6/26
      ITA Industrieproduktion 6/26
      EUR Einzelhandelsumsatz 6/26
      USA Produktivität ex Agrar Q2/26 
      USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe 
      USA BIP Q2/26 
      USA ISM Index Dienste 7/26
      DEU Bundesverfassungsgericht entscheidet zu Fünf-Prozent-Hürde bei 
          Bundestagswahl 2025
      DEU Niedrigwasser-Spitzentreffen mit Bundesverkehrsminister Steffen 
          Bilger

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(AWP)