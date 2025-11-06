Termine Unternehmen DEU Basler 9Monatszahlen DEU Commerzbank Q3-Zahlen DEU DHL Q3-Zahlen (8.30 Uhr, Pressekonferenz, 10.00 Uhr Analystenkonferenz) DEU Rational Q3-Zahlen DEU Lanxess Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz, 13.00 Uhr Analystenkonferenz) DEU Zalando Q3-Zahlen (9.00 Uhr Pressekonferenz, 9.30 Uhr Analystenkonferenz) DEU Deutsche Beteiligungs AG Q3-Zahlen DEU Heidelberg Q3-Zahlen LUX ArcelorMittal Q3-Zahlen BEL Solvay Q3-Zahlen FRA Air France Q3-Zahlen DEU Rheinmetall Q3-Zahlen SWE Skanska Q3-Zahlen FRA Veolia Environnement Q3-Zahlen DEU Continental Q3-Zahlen DEU Gea Group Q3-Zahlen DEU Uniper Q3-Zahlen DEU Fielmann Q3-Zahlen DEU SGL 9Monatszahlen DNK AP Moller-Maersk Q3-Zahlen FRA Engie Q3-Zahlen ITA Banca Monte dei Paschi di Siena Q3-Zahlen SWE Securitas AB Q3-Zahlen GBR Diageo Q1-Umsatz GBR Wise Halbjahreszahlen GBR Helios Towers Q3-Zahlen und Capital Markets Day GBR Smith & Nephew, Q3-Umsatz GBR Sainsbury Halbjahreszahlen GBR National Grid Halbjahreszahlen GBR AstraZeneca Q3-Zahlen GBR BT Group Halbjahreszahlen GBR Tate & Lyle Halbjahreszahlen JPN Nissan Q1-Zahlen USA DuPont Q3-Zahlen USA Altice Q3-Zahlen USA Conoco Phillips Q3-Zahlen USA Moderna Q3-Zahlen USA Ralph Lauren Q2-Zahlen DEU Hochtief Q3-Zahlen ITA Pirelli Q3-Zahlen USA News Corp Q1-Zahlen USA Airbnb Q3-Zahlen USA Expedia Q3-Zahlen NLD Euronext Q3-Zahlen USA Cummins Q3-Zahlen USA Hyatt Q3-Zahlen FRA Legrand Q3-Zahlen USA Sandisk Q1-Zahlen USA Air Products and Chemicals Q4-Zahlen Termine Konjunktur DEU Industrieproduktion 9/25 ESP Industrieproduktion 9/25 NOR Zentralbank Zinsentscheid EUR Einzelhandelsumsatz 9/25 GBR BoE Zinsentscheid USA Produktivität Q3/25 DEU Pk Deutsche Bundesbank zu ihrem Finanzstabilitätsbericht, Frankfurt/M. DEU Pressegespräch Bankhaus Metzler: Investment-Strategie 2026 u.a. mit dem Vorstandsvorsitzenden der Privatbank, Gerhard Wiesheu GRC Energiekonferenz P-Tec in Athen, Athen BRA Treffen von Staats- und Regierungschefs vor der Weltklimakonferenz in Brasilien, Belém

