Termine Unternehmen
      DEU Basler 9Monatszahlen 
      DEU Commerzbank Q3-Zahlen 
      DEU DHL Q3-Zahlen (8.30 Uhr, Pressekonferenz, 10.00 Uhr 
          Analystenkonferenz)
      DEU Rational Q3-Zahlen 
      DEU Lanxess Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz, 13.00 Uhr 
          Analystenkonferenz)
      DEU Zalando Q3-Zahlen (9.00 Uhr Pressekonferenz, 9.30 Uhr 
          Analystenkonferenz)
      DEU Deutsche Beteiligungs AG Q3-Zahlen
      DEU Heidelberg Q3-Zahlen 
      LUX ArcelorMittal Q3-Zahlen
      BEL Solvay Q3-Zahlen
      FRA Air France Q3-Zahlen
      DEU Rheinmetall Q3-Zahlen
      SWE Skanska Q3-Zahlen
      FRA Veolia Environnement Q3-Zahlen
      DEU Continental Q3-Zahlen 
      DEU Gea Group Q3-Zahlen
      DEU Uniper Q3-Zahlen 
      DEU Fielmann Q3-Zahlen
      DEU SGL 9Monatszahlen
      DNK AP Moller-Maersk Q3-Zahlen
      FRA Engie Q3-Zahlen
      ITA Banca Monte dei Paschi di Siena Q3-Zahlen
      SWE Securitas AB Q3-Zahlen
      GBR Diageo Q1-Umsatz
      GBR Wise Halbjahreszahlen
      GBR Helios Towers Q3-Zahlen und Capital Markets Day
      GBR Smith & Nephew, Q3-Umsatz
      GBR Sainsbury Halbjahreszahlen
      GBR National Grid Halbjahreszahlen
      GBR AstraZeneca Q3-Zahlen
      GBR BT Group Halbjahreszahlen
      GBR Tate & Lyle Halbjahreszahlen
      JPN Nissan Q1-Zahlen
      USA DuPont Q3-Zahlen
      USA Altice Q3-Zahlen
      USA Conoco Phillips Q3-Zahlen
      USA Moderna Q3-Zahlen
      USA Ralph Lauren Q2-Zahlen
      DEU Hochtief Q3-Zahlen
      ITA Pirelli Q3-Zahlen
      USA News Corp Q1-Zahlen
      USA Airbnb Q3-Zahlen
      USA Expedia Q3-Zahlen
      NLD Euronext Q3-Zahlen
      USA Cummins Q3-Zahlen
      USA Hyatt Q3-Zahlen
      FRA Legrand Q3-Zahlen
      USA Sandisk Q1-Zahlen
      USA Air Products and Chemicals Q4-Zahlen

Termine Konjunktur
      DEU Industrieproduktion 9/25
      ESP Industrieproduktion 9/25
      NOR Zentralbank Zinsentscheid
      EUR Einzelhandelsumsatz 9/25
      GBR BoE Zinsentscheid
      USA Produktivität Q3/25 
      DEU Pk Deutsche Bundesbank zu ihrem Finanzstabilitätsbericht, Frankfurt/M.
      DEU Pressegespräch Bankhaus Metzler: Investment-Strategie 2026 u.a. mit 
          dem Vorstandsvorsitzenden der Privatbank, Gerhard Wiesheu
      GRC Energiekonferenz P-Tec in Athen, Athen 
      BRA Treffen von Staats- und Regierungschefs vor der Weltklimakonferenz in 
          Brasilien, Belém

