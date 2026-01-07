Termine Unternehmen DEU Grenke Neugeschäft 2025 Termine Konjunktur DEU Einzelhandelsumsatz 11/25 FRA Verbrauchervertrauen 12/25 DEU HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 12/25 DEU Arbeitsmarktdaten 12/25 EUR Verbraucherpreise 12/25 ITA Verbraucherpreise 12/25 USA MBA Hypothekenanträge USA ADP Beschäftigungsänderung 12/25 USA Industrie Auftragseingang 10/25 USA ISM Dienstleistungsindex 12/25 USA Jolts offene Stellen USA Auftragseingang langlebige Güter 10/25 USA EIA-Ölbericht FRA Treffen der Aussenminister des Weimarer Dreiecks USA Consumer Electronics Show EUR Informelles Treffen der EU-Landwirtschaftsminister mit der EU- Kommission - Hinweis RUS Feiertag - Börse geschlossen

