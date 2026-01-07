Termine Unternehmen
      DEU Grenke Neugeschäft 2025

Termine Konjunktur
      DEU Einzelhandelsumsatz 11/25
      FRA Verbrauchervertrauen 12/25
      DEU HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 12/25
      DEU Arbeitsmarktdaten 12/25
      EUR Verbraucherpreise 12/25
      ITA Verbraucherpreise 12/25 
      USA MBA Hypothekenanträge
      USA ADP Beschäftigungsänderung 12/25
      USA Industrie Auftragseingang 10/25
      USA ISM Dienstleistungsindex 12/25
      USA Jolts offene Stellen
      USA Auftragseingang langlebige Güter 10/25 
      USA EIA-Ölbericht 
      FRA Treffen der Aussenminister des Weimarer Dreiecks
      USA Consumer Electronics Show 
      EUR Informelles Treffen der EU-Landwirtschaftsminister mit der EU-
          Kommission

- Hinweis
      RUS Feiertag - Börse geschlossen

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

(AWP)