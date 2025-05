Termine Unternehmen DEU Fresenius Q1-Zahlen DEU Siemens Healthineers Q2-Zahlen DEU Vonovia Q1-Zahlen NOR Schibsted Q1-Zahlen ITA Telecom Italia Q1-Zahlen DEU BMW Q1-Zahlen DEU Hensoldt Q1-Zahlen DNK Novo Nordisk Q1-Zahlen FRA Scor Q1-Zahlen FRA Legrand Q1-Zahlen NOR DNB ASA Q1-Zahlen NOR Storebrand Q1-Zahlen SWE Skanska Q1-Zahlen NLD Ahold Delhaize Q1-Zahlen IRL Flutter Entertainment Q1-Zahlen NLD Wolters Kluwer Q1 Trading Update FRA Veolia Environnement Q1-Zahlen DEU Amadeus Fire Analystenkonferenz zu Q1-Zahlen ESP Endesa Q1-Zahlen DEU VDMA Auftragseingang 3/25 und Q1/25 USA Uber Technologies Q1-Zahlen USA Walt Disney Q2-Zahlen DEU Volkswagen 7th virtual ESG Conference for Investors and Analysts GBR ARM Holding Q4-Zahlen USA Avis Budget Q1-Zahlen NLD Qiagen Q1-Zahlen USA Adtran Q1-Zahlen USA Sandisk Q3-Zahlen Termine Konjunktur JPN Jibun BAnk PMI Dienste 4/25 DEU Auftragseingang Industrie 3/25 DEU Umsatz Verarbeitendes Gewerbe 3/25 FRA Handelsbilanz 3/25 FRA Leistungsbilanz 3/25 ITA Einzelhandelsumsatz 3/25 USA EIA-Ölbericht USA Fed Zinsentscheid USA Konsumentenkredite 3/25 POL Zentralbank Zinsentscheid DEU Jahres-Pk Finanzaufsicht Bafin, Frankfurt/M.

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.