Termine Unternehmen
      DEU Vonovia Q1-Zahlen 
      DEU Lanxess Q1-Zahlen 
      LUX SAF Holland Q1-Zahlen
      FRA Kleppiere Q1-Umsatz
      BEL Argenx Q1-Zahlen
      DEU Knorr Bremse Q1-Zahlen
      DEU Siemens Healthineers Q1-Zahlen 
      DEU Aareal Bank Q1-Zahlen
      DEU Kontron Q1-Zahlen 
      BEL Solvay Q1-Zahlen
      DEU Henkel Q1-Zahlen 
      SWE Skanska Q1-Zahlen
      DEU ElringKlinger Q1-Zahlen 
      DEU Rheinmetall Q1-Zahlen 
      DEU Jungheinrich Q1-Zahlen 
      DEU Deutz Q1-Zahlen 
      DEU Deutsche Beteiligungs AG Q1-Zahlen
      FIN Stora Enso Q1-Zahlen
      FRA Bouygues Q1-Zahlen
      FRA Legrand Q1-Zahlen
      FRA Engie Q1-Zahlen
      GBR Shell Q1-Zahlen
      DNK A.P. Moller-Maersk Q1-Zahlen
      GBR Helios Towers Q1-Zahlen
      GBR InterContinental Hotels Q1-Umsatz
      ITA Banca Monte dei Paschi di Siena Q1-Zahlen
      DEU R. Stahl Q1-Zahlen
      USA McDonald's Q1-Zahlen
      USA Citigroup Investor Day
      ITA Pirelli Q1-Zahlen
      FRA Airbus Auslieferungen/Aufträge 4/26
      ITA Enel Q1-Zahlen
      USA News Corp Q3-Zahlen
      USA Expedia Group Q1-Zahlen
      USA Airbnb Q1-Zahlen
      USA Lyft Q1-Zahlen
      PRT EDP Q1-Zahlen

Termine Konjunktur
      DEU Auftragseingang Industrie 3/26
      DEU Umsatz im Dienstleistungsbereich 2/26
      FRA Handelsbilanz 3/26
      SWE Zentralbank Zinsentscheid
      NOR Zentralbank Zinsentscheid
      EUR Einzelhandelsumsatz 3/26
      IRL Arbeitslosenquote 4/26
      USA Lohnstückkosten Q1/26 
      USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe 
      USA Bauinvestitionen 3/26
      USA Konsumentenkredite 3/26
      DEU Bundesbank-Symposium: «Bankenaufsicht im Dialog» u.a. mit Bundesbank-
          Vorstand Michael Theurer und dem Bafin-Exekutivdirektor 
          Bankenaufsicht Nicolas Speer
      DEU Konferenz der Europäischen Kommission und der Europäischen 
          Zentralbank  zum Thema «European Financial Integration» mit EZB-
          Vizepräsident Luis de Guindos und EU-Finanzkommissarin Maria Luís Albuquerque
      DEU Tag der deutschen Bauindustrie mit Reden von Bundesbauministerin 
          Verena Hubertz, Verkehrsminister Patrick Schnieder, Finanzminister Lars 
          Klingbeil und Digitalminister Karsten Wildberger
      DEU Pk Bundesfinanzminister Lars Klingbeil  zu den Ergebnissen der 
          aktuellen Steuerschätzung
      PHL Fortsetzung Gipfeltreffen der Asean-Staaten, Cebu
      USA/ITA US-Aussenminister Marco Rubio in Italien und im Vatikan
      USA US-Präsident Trump empfängt Brasiliens Präsident Lula
      GBR Wahltag in Grossbritannien - entscheidende Stunden für 
          Premierminister Keir Starmer

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(AWP)