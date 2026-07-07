Termine Unternehmen
      GBR Shell Q2-Umsatz

Termine Konjunktur
      DEU Industrieproduktion 5/26
      USA ADP-Bericht zum Arbeitsmarkt
      USA Handelsbilanz 5/26
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(AWP)