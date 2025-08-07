Termine Unternehmen JPN Toyota Motor Q1-Zahlen DEU Deutsche Telekom Q2-Zahlen DEU Allianz Q2-Zahlen DEU Siemens Q3-Zahlen DEU LEG Immobilien Q2-Zahlen DEU Merck Q2-Zahlen DEU Carl Zeiss Meditec Q1-Zahlen LUX SAF Holland Q2-Zahlen BEL KBC Group Q2-Zahlen DEU Rheinmetall Q2-Zahlen DEU United Internet Q2-Zahlen DEU Henkel Q2-Zahlen DEU Scout24 Q2-Zahlen DEU Gea Group Halbjahreszahlen DEU Uniper Q2-Zahlen JPN Sony Q1-Zahlen DEU Deutsche Beteiligungs AG Q2-Zahlen GBR Deliveroo Halbjahreszahlen DNK A.P. Moller-Maersk Q2-Zahlen JPN Softbank Q1-Zahlen DEU Ionos Q2-Zahlen DEU KfW-Bankengruppe Q2-Zahlen USA Eli Lilly Q2-Zahlen USA Altice USA Q2-Zahlen USA Conoco Phillips Q2-Zahlen USA Expedia Q2-Zahlen USA Warner Music Group Q3-Zahlen USA Pinterest Q2-Zahlen USA Hyatt Q2-Zahlen DEU R. Stahl Halbjahreszahlen Termine Konjunktur JPN CI-Index: Frühindikatoren 6/25 DEU Industrieproduktion 6/25 DEU Handelsbilanz 6/25 FRA Handelsbilanz 6/25 FRA Leistungsbilanz 6/25 GBR BoE Zinsentscheid USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe USA Lagerbestände Grosshandel 6/25 USA Konsumentenkredite 6/25 CHN Handelsbilanz DEU Online-Pk Bundesverband Windenergie Offshore zu erfolgloser Ausschreibung von Windflächen in der Nordsee DEU Bundesverfassungsgericht entscheidet über Klage u.a. gegen Online- Durchsuchung mittels «Staatstrojaner» DEU Greix-Kaufpreisindex für das 2. Quartal 2025, Kiel USA/EUR US-Zölle gegen Importe aus der EU und anderen Ländern treten in Kraft

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.