Termine Unternehmen
      JPN Toyota Motor Q1-Zahlen
      DEU Deutsche Telekom Q2-Zahlen 
      DEU Allianz Q2-Zahlen 
      DEU Siemens Q3-Zahlen 
      DEU LEG Immobilien Q2-Zahlen
      DEU Merck Q2-Zahlen 
      DEU Carl Zeiss Meditec Q1-Zahlen
      LUX SAF Holland Q2-Zahlen
      BEL KBC Group Q2-Zahlen
      DEU Rheinmetall Q2-Zahlen 
      DEU United Internet Q2-Zahlen 
      DEU Henkel Q2-Zahlen 
      DEU Scout24 Q2-Zahlen 
      DEU Gea Group Halbjahreszahlen 
      DEU Uniper Q2-Zahlen 
      JPN Sony Q1-Zahlen
      DEU Deutsche Beteiligungs AG Q2-Zahlen 
      GBR Deliveroo Halbjahreszahlen
      DNK A.P. Moller-Maersk Q2-Zahlen
      JPN Softbank Q1-Zahlen
      DEU Ionos Q2-Zahlen 
      DEU KfW-Bankengruppe Q2-Zahlen
      USA Eli Lilly Q2-Zahlen
      USA Altice USA Q2-Zahlen
      USA Conoco Phillips Q2-Zahlen
      USA Expedia Q2-Zahlen
      USA Warner Music Group Q3-Zahlen
      USA Pinterest Q2-Zahlen
      USA Hyatt Q2-Zahlen
      DEU R. Stahl Halbjahreszahlen 

Termine Konjunktur
      JPN CI-Index: Frühindikatoren 6/25 
      DEU Industrieproduktion 6/25
      DEU Handelsbilanz 6/25
      FRA Handelsbilanz 6/25
      FRA Leistungsbilanz 6/25
      GBR BoE Zinsentscheid
      USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe 
      USA Lagerbestände Grosshandel 6/25 
      USA Konsumentenkredite 6/25
      CHN Handelsbilanz
      DEU Online-Pk Bundesverband Windenergie Offshore zu erfolgloser 
          Ausschreibung von Windflächen in der Nordsee
      DEU Bundesverfassungsgericht entscheidet über Klage u.a. gegen Online-
          Durchsuchung mittels «Staatstrojaner»
      DEU Greix-Kaufpreisindex für das 2. Quartal 2025, Kiel
      USA/EUR US-Zölle gegen Importe aus der EU und anderen Ländern treten in 
          Kraft

