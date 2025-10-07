Termine Unternehmen
Termine Konjunktur
      DEU Auftragseingang Industrie 8/25
      FRA Handels- und Leistungsbilanz 8/25
      USA Handelsbilanz 8/25
      USA Konsumentenkredit 8/25
      GBR Imperial Trading Statement 2024/2025
      GBR Shell Trading Statement
      DEU Pressegespräch Goldman Sachs: Aktuelle konjunkturelle Lage und 
          makroökonomischer Ausblick für Europa und Deutschland mit Jari Stehn, 
          europäischer Chefvolkswirt von Goldman Sachs, und Niklas Garnadt, 
          Volkswirt für Deutschland von Goldman Sachs
      USA Dell Kapitalmarkttag

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)