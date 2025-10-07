Termine Unternehmen - Termine Konjunktur DEU Auftragseingang Industrie 8/25 FRA Handels- und Leistungsbilanz 8/25 USA Handelsbilanz 8/25 USA Konsumentenkredit 8/25 GBR Imperial Trading Statement 2024/2025 GBR Shell Trading Statement DEU Pressegespräch Goldman Sachs: Aktuelle konjunkturelle Lage und makroökonomischer Ausblick für Europa und Deutschland mit Jari Stehn, europäischer Chefvolkswirt von Goldman Sachs, und Niklas Garnadt, Volkswirt für Deutschland von Goldman Sachs USA Dell Kapitalmarkttag
