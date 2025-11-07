Termine Unternehmen
      JPN Mazda Motor Q2-Zahlen
      DEU Krones Q3-Zahlen 
      DEU Hella Q3-Zahlen 
      DEU Daimler Truck Q3-Zahlen 
      DEU Hensoldt Q3-Zahlen 
      GBR International Consolidated Air Q3-Zahlen
      JPN Honda Motor Q2-Zahlen
      ESP Amadeus IT Q3-Zahlen
      USA KKR & Co Q3-Zahlen

Termine Konjunktur
      DEU Handelsbilanz 9/25
      FRA Handelsbilanz 9/25
      FRA Leistungsbilanz 9/25
      USA Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/25 
      CHN Handelsbilanz 10/25
      DEU Moody's Rating Deutschland
      DEU Hybrides Pressegespräch Commerzbank: Kapitalmarktausblick 2026, 
          Frankfurt/M.
      DEU Bundestag stimmt über finanzielle Absicherung des Deutschlandtickets 
          bis 2030 ab. Konkret geht es um eine Änderung des Regionalisierungsgesetzes.
      DEU Pk Bundesagentur für Arbeit zum Haushalt 2026
      DEU Bundesbank-Veranstaltung für junge Menschen im Alter von 18 bis 30 
          Jahren
      BRA Vor der Weltklimakonferenz COP30: Abschluss Spitzentreffen von Staats-
           und Regierungschefs mit Bundeskanzler Friedrich Merz

