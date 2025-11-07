Termine Unternehmen JPN Mazda Motor Q2-Zahlen DEU Krones Q3-Zahlen DEU Hella Q3-Zahlen DEU Daimler Truck Q3-Zahlen DEU Hensoldt Q3-Zahlen GBR International Consolidated Air Q3-Zahlen JPN Honda Motor Q2-Zahlen ESP Amadeus IT Q3-Zahlen USA KKR & Co Q3-Zahlen Termine Konjunktur DEU Handelsbilanz 9/25 FRA Handelsbilanz 9/25 FRA Leistungsbilanz 9/25 USA Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/25 CHN Handelsbilanz 10/25 DEU Moody's Rating Deutschland DEU Hybrides Pressegespräch Commerzbank: Kapitalmarktausblick 2026, Frankfurt/M. DEU Bundestag stimmt über finanzielle Absicherung des Deutschlandtickets bis 2030 ab. Konkret geht es um eine Änderung des Regionalisierungsgesetzes. DEU Pk Bundesagentur für Arbeit zum Haushalt 2026 DEU Bundesbank-Veranstaltung für junge Menschen im Alter von 18 bis 30 Jahren BRA Vor der Weltklimakonferenz COP30: Abschluss Spitzentreffen von Staats- und Regierungschefs mit Bundeskanzler Friedrich Merz

