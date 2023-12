Termine Unternehmen DEU BASF Investor Update FRA Sanofi Research and Development Day USA Microsoft Hauptversammlung DEU Siemens Healthineers Meet the Management 2023 USA Broadcom Inc., Q4-Zahlen DEU Vor Ende des Übernahmeangebots der Grossreederei MSC für den Hamburger Hafenlogistiker HHLA. Nach dem Übernahmeangebot läuft eine weitere Annahmefrist bis zum 7.12. um Mitternacht. Termine Konjunktur DEU Industrieproduktion 10/23 DEU Umsatz im Dienstleistungsbereich 09/23 FRA Handelsbilanz 10/23 ITA Industrieproduktion 10/23 EUR BIP Q3/23 ITA Einzelhandelsumsatz 10/23 USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe USA Grosshandel Lagerbestände und Umsatz 10/23 USA Konsumentenkredite 10/23 CHN Handelsbilanz 11/23 DEU EuGH-Urteil zur Erstellung von Score-Werten und der Datenspeicherung der Schufa DEU Jahresveranstaltung des Strategiedialogs Automobilwirtschaft Baden- Württemberg BRA Mercosur-Gipfel in Rio de Janeiro GRC/TUR Treffen von Mitsotakis mit Erdogan sowie Regierungsvertretern beider Länder in Thessaloniki, Thessaloniki EUR Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel EUR Europäischer Gesundheitsgipfel Brüssel USA Fortsetzung einer Industriekonferenz der USA mit Ukraine zu Waffenproduktion, Washington CHN/EUR Vertreter aus Brüssel und Peking treffen sich zu EU-China-Gipfel EUR Informelles Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel RUS Irans Präsident Raisi kommt zu Treffen mit Putin nach Moskau

