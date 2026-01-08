Termine Unternehmen
      FRA Sodexo Q1-Umsatz
      GBR Tesco Q3-Umsatz
      GBR Marks & Spencer, Q3-Umsatz
      GBR Shell Q4-Umsatz
      DEU VDMA Auftragseingang 11/25
      DEU Traton Pre-Close Call Q4/25
      KOR Samsung vorläufige Jahreszahlen

Termine Konjunktur
      DEU Industrie Auftragseingang 11/25
      FRA Handelsbilanz 11/25
      EUR Arbeitsmarktdaten 12/25
      EUR Erzeugerpreise 11/25
      EUR Industrievertrauen 12/25
      EUR Verbrauchervertrauen 12/25 
      USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe 
      USA Handelsbilanz 10/25
      USA Produktivität Q3/25
      USA Grosshandel Lagerbestände und Umsatz 10/25
      USA Konsumentenkredite 11/25
      USA Consumer Electronics Show 

- Hinweis
      RUS Feiertag - Börse geschlossen

