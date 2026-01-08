Termine Unternehmen FRA Sodexo Q1-Umsatz GBR Tesco Q3-Umsatz GBR Marks & Spencer, Q3-Umsatz GBR Shell Q4-Umsatz DEU VDMA Auftragseingang 11/25 DEU Traton Pre-Close Call Q4/25 KOR Samsung vorläufige Jahreszahlen Termine Konjunktur DEU Industrie Auftragseingang 11/25 FRA Handelsbilanz 11/25 EUR Arbeitsmarktdaten 12/25 EUR Erzeugerpreise 11/25 EUR Industrievertrauen 12/25 EUR Verbrauchervertrauen 12/25 USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe USA Handelsbilanz 10/25 USA Produktivität Q3/25 USA Grosshandel Lagerbestände und Umsatz 10/25 USA Konsumentenkredite 11/25 USA Consumer Electronics Show - Hinweis RUS Feiertag - Börse geschlossen

