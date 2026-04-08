Termine Unternehmen
      DEU Evotec Jahreszahlen 
      GBR Shell Q1 Trading Statement
      USA Delta Air Lines Q1-Zahlen
      FRA Michelin Pre-Close Call Q1/26

Termine Konjunktur
      DEU Auftragseingang Industrie 2/26
      DEU Umsatz im Dienstleistungsbereich 1/26
      FRA Handelsbilanz 2/26
      FRA Leistungsbilanz 2/26
      EUR Erzeugerpreise 2/26
      EUR Einzelhandelsumsatz 2/26
      USA EIA Ölbericht 
      USA FOMC Sitzungsprotokoll 17./18.3.26
      USA Nato-Generalsekretär Rutte trifft sich in Washington mit US-Präsident 
          Donald Trump

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)