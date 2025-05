Termine Unternehmen JPN Toyota Jahreszahlen DEU Basler Q1-Zahlen DEU SMA Solar Q1-Zahlen DEU Siemens Energy Q2-Zahlen (8.30 h Pk, 10.30 h Analystenkonferenz) DEU Aurubis Q2-Zahlen DEU Hella Q1-Zahlen BEL Anheuser-Busch InBev Q1-Zahlen BEL Solvay Q1-Zahlen LUX SAF Holland Q1-Zahlen DEU Lanxess Q1-Zahlen DEU Heidelberg Q1-Umsatz DEU Knorr Bremse Q1-Zahlen DEU Wacker Neuson Q1-Zahlen DEU SGL Carbon Q1-Zahlen DEU Infineon Q2-Zahlen DEU Henkel Q1-Zahlen DEU Rheinmetall Q1-Zahlen (14.00 h Analaysten- und Pressekonferenz) DEU Gea Group Q1-Zahlen DEU Fielmann Q1-Zahlen GBR Next Q1-Umsatz GBR InterContinental Hotels Q1-Umsatz ITA Banca Monte dei Paschi di Siena Q1-Zahlen SWE Securitas AB Q1-Zahlen DEU Puma Q1-Zahlen DNK A.P. Moller-Maersk Q1-Zahlen ESP Amadeus IT Q1-Zahlen JPN Nintendo Jahreszahlen DEU KfW-Bankengruppe: Förder- und Geschäftszahlen Q1/25 DEU Robert Bosch Bilanz-Pk DEU Qiagen Pk zu Q1-Zahlen USA Altice USA Q1-Zahlen USA Conocophillips Q1-Zahlen USA Warner Music Group Q2-Zahlen USA Kraft Heinz Hauptversammlung ITA Enel Q1-Zahlen ITA Leonardo Q1-Zahlen USA Pinterest Q1-Zahlen USA Expedia Q1-Zahlen USA Lyft Q1-Zahlen USA News Corp Q3-Zahlen USA Alcoa Hauptversammlung Termine Konjunktur DEU Industrieproduktion 3/25 DEU Handelsbilanz 3/25 SWE Zentralbank Zinsentscheid NOR Zentralbank Zinsentscheid GBR BoE Zinsentscheid USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe USA Lagerbestände Grosshandel 3/25 CHN Umfrage der EU-Handelskammer in China zu Handelskrieg CHN Feiertag Börsen geschlossen POL Informelles Treffen der Aussenminister der EU-Staaten (zweiter und letzter Tag), Warschau RUS/CHN Russischer Präsident Putin spricht in Moskau mit chinesischem Staatschef Xi Jinping

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.