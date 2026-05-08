Termine Unternehmen
      DEU Evonik Q1-Zahlen 
      DEU Commerzbank Q1-Zahlen und Strategie (9.00 Analystenkonferenz, 10.45 
          Pk)
      ESP Amadeus IT Q1-Zahlen
      GBR International Consolidated Air Q1-Zahlen
      JPN Nintendo Jahreszahlen

Termine Konjunktur
      DEU Handelsbilanz 3/26
      DEU Industrieproduktion 3/26
      ESP Industrieproduktion 3/26
      USA Arbeitsmarktbericht 4/26
      USA Uni Michigan Verbrauchervertrauen 5/26 
      USA Lagerbestände Grosshandel 3/26 
      DEU Online-Gespräch OECD Berlin Centre mit Ökonom Sebastian Dullien u.a. 
          zu möglichen Reformen in Deutschland und Europa zum Wirtschaftswachstum
      PHL Fortsetzung Gipfeltreffen der Asean-Staaten, Cebu
      DEU Antrittsbesuch von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil  in Kanada
      USA US-Aussenminister Marco Rubio in Italien

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(AWP)