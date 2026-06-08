Termine Unternehmen
      DEU BASF's Investorenveranstaltung zum Zhanjiang-Verband
      USA Honeywell Strategieupdate
      USA Apple-Entwicklerkonferenz WWDC San Jose

Termine Konjunktur
      DEU Auftragseingang Industrie 4/26
      EUR Sentix-Investorenvertrauen 6/26
      DEU Deutsch-ukrainische Industriekonferenz der Initiative «New Age 
          Defence»
      DEU Biotech-Finanz Gipfel - EY stellt Studie zur Biotechbranche vor
      LUX Treffen der EU-Verkehrsminister
      DEU Venture Capital Side-Event «German Venture & Growth Forum» mit 
          Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche 
      DEU Staat und Wirtschaft vereinbaren beschleunigten Ausbau digitaler 
          Infrastrukturen. Unterzeichnung einer Absichtserklärung durch hochrangige 
          Vertreterinnen und Vertreter von Bund, Ländern und Kommunen sowie 
          der CEOs der Telekommunikationsbranche u.a. mit Digitalminister Karsten Wildberger.
      CYP Informelles Treffen der Verteidigungsminister der EU-Staaten

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(AWP)