Termine Unternehmen
      DEU Würth-Gruppe Halbjahreszahlen
      FRA Airbus Auslieferungen/Aufträge 6/26
      DEU/ITA Unicredit will finales Ergebnis ihres Übernahmeangebots für die 
          Commerzbank bekanntgeben

Termine Konjunktur
      USA MBA Hypothekenanträge
      USA Neue Weltprognosen des Internationalen Währungsfonds 
      USA Grosshandelsumsatz 5/26
      USA EIA-Ölbericht 
      DEU Fed-Sitzungsprotokoll 16./17.6.26
      USA Konsumentenkredite
      LUX Gericht der EU urteilt zu EU-Einstufung von Apple als «Torwächter» 
          bei Plattformdiensten
      LUX Gericht der EU urteilt zu EU-Genehmigung von italienischen 
          Staatshilfen für Fluglinien während Corona-Pandemie
      TUR Nato-Gipfel

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)