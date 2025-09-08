Termine Unternehmen
      FRA Hannover Rück Pressekonferenz anlässlich des Rückversicherertreffens 
          in Monte Carlo
      DEU Internationale Automesse IAA Mobility - Pressetag, München. Am Tag 
          vor der offiziellen Eröffnung der IAA Mobility laden Aussteller zum 
          traditionellen Pressetag auf der Messe. Unter anderem:

Termine Konjunktur
      DEU Industrieproduktion 7/25
      DEU Handelsbilanz 7/25
      DEU Im- und Exporte 7/25
      DEU Arbeitkostenindex Q2/25
      EUR Sentix-Investorvertrauen 9/25
      USA Konsumentenkredite 7/25
      CHN Im- und Exporte 8/25
      CHN Handelsbilanz 8/25
      FRA Frankreichs Premier Francois Bayrou stellt Vertrauensfrage.

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)