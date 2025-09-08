Termine Unternehmen FRA Hannover Rück Pressekonferenz anlässlich des Rückversicherertreffens in Monte Carlo DEU Internationale Automesse IAA Mobility - Pressetag, München. Am Tag vor der offiziellen Eröffnung der IAA Mobility laden Aussteller zum traditionellen Pressetag auf der Messe. Unter anderem: Termine Konjunktur DEU Industrieproduktion 7/25 DEU Handelsbilanz 7/25 DEU Im- und Exporte 7/25 DEU Arbeitkostenindex Q2/25 EUR Sentix-Investorvertrauen 9/25 USA Konsumentenkredite 7/25 CHN Im- und Exporte 8/25 CHN Handelsbilanz 8/25 FRA Frankreichs Premier Francois Bayrou stellt Vertrauensfrage.

