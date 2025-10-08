Termine Unternehmen
      DEU Aurubis Kapitalmarkttag
      USA Honeywell Investorentag wegen der geplanten Solstice-Abspaltung im 
          vierten Quartal

Termine Konjunktur
      DEU Industrieproduktion 8/25
      USA MBA Hypothekenanträge
      USA FOMC-Sitzungsprotokoll 16./17.9.25
      USA EIA-Ölbericht 
      DEU Pressetermin am neuen Frankfurter Flughafenterminal 3 zum aktuellen 
          Stand der Arbeiten mit Stefan Schulte, Vorstandsvorsitzender der 
          Fraport AG, sowie die beiden Geschäftsführenden der Fraport Ausbau Süd 
          GmbH Harald Rohr und Stephanie Pudwitz.
      DEU Fortsetzung Wirecard-Prozess
      DEU Pressegespräch Bundesverband deutscher Banken : 
          Konjunkturausblick der privaten Banken, Berlin
      DEU Vorstellung der Herbstprojektion 2025 der Bundesregierung mit 
          Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche 
      EUR EU-Kommission stellt KI-Strategie vor
      CHN/KOR Feiertag Börsen geschlossen

