Termine Unternehmen DEU Aurubis Kapitalmarkttag USA Honeywell Investorentag wegen der geplanten Solstice-Abspaltung im vierten Quartal Termine Konjunktur DEU Industrieproduktion 8/25 USA MBA Hypothekenanträge USA FOMC-Sitzungsprotokoll 16./17.9.25 USA EIA-Ölbericht DEU Pressetermin am neuen Frankfurter Flughafenterminal 3 zum aktuellen Stand der Arbeiten mit Stefan Schulte, Vorstandsvorsitzender der Fraport AG, sowie die beiden Geschäftsführenden der Fraport Ausbau Süd GmbH Harald Rohr und Stephanie Pudwitz. DEU Fortsetzung Wirecard-Prozess DEU Pressegespräch Bundesverband deutscher Banken : Konjunkturausblick der privaten Banken, Berlin DEU Vorstellung der Herbstprojektion 2025 der Bundesregierung mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche EUR EU-Kommission stellt KI-Strategie vor CHN/KOR Feiertag Börsen geschlossen

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.