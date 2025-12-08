Termine Unternehmen
      GBR Smith & Nephew, Capital Markets Day

Termine Konjunktur
      DEU Industrieproduktion 10/25
      DEU Sentix Investorvertrauen 12/25
      CHN Handelsbilanz 11/25
      CHN Im- und Exporte 11/25
      DEU Destatis: Stromerzeugung nach Energieträgern (einschl. Stromim- und 
          exporte), 3. Quartal 2025
      DEU Digitale Konferenz «IT-Aufsicht im Finanzsektor» der Finanzaufsicht 
          Bafin, Frankfurt am Main
      DEU Online-Debatte zum Thema «Offshore-Wind-Agenda der Küstenländer - was 
          2026 gelingen muss» - geplant mit den Umweltministern der Nordländer, Hamburg
      DEU Creditreform: Pk Insolvenzen in Deutschland im Jahr 2025
      DEU Das OLG verkündet seine Entscheidung im Prozess gegen Astrazeneca um 
          Schmerzensgeld nach Corona-Impfung, Bamberg
      BEL Treffen der EU-Minister zu Binnenmarkt und zur Industrie, Brüssel

