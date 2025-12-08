Termine Unternehmen GBR Smith & Nephew, Capital Markets Day Termine Konjunktur DEU Industrieproduktion 10/25 DEU Sentix Investorvertrauen 12/25 CHN Handelsbilanz 11/25 CHN Im- und Exporte 11/25 DEU Destatis: Stromerzeugung nach Energieträgern (einschl. Stromim- und exporte), 3. Quartal 2025 DEU Digitale Konferenz «IT-Aufsicht im Finanzsektor» der Finanzaufsicht Bafin, Frankfurt am Main DEU Online-Debatte zum Thema «Offshore-Wind-Agenda der Küstenländer - was 2026 gelingen muss» - geplant mit den Umweltministern der Nordländer, Hamburg DEU Creditreform: Pk Insolvenzen in Deutschland im Jahr 2025 DEU Das OLG verkündet seine Entscheidung im Prozess gegen Astrazeneca um Schmerzensgeld nach Corona-Impfung, Bamberg BEL Treffen der EU-Minister zu Binnenmarkt und zur Industrie, Brüssel

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.