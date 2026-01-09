Termine Unternehmen GBR Sainsbury Q3-Umsatz NOR Yara Capital Markets Day Termine Konjunktur DEU Baupreise für Wohngebäude 11/25 DEU Dienstleistungsbereich Umsatz 10/25 DEU Handelsbilanz 11/25 DEU Industrieproduktion 11/25 FRA Industrieproduktion 11/25 EUR Einzelhandelsumsatz 11/25 USA Baubeginne und Genehmigungen 09/25 und 10/25 USA Arbeitsmarktbericht 12/25 USA Uni Michigan Verbrauchervertrauen 1/26 USA Consumer Electronics Show ITA Jahres-Pk Italiens Regierungschefin Meloni EUR EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident António Costa zu politischen Gesprächen in Syrien und im Libanon - Hinweis RUS Feiertag - Börse geschlossen

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.