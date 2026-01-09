Termine Unternehmen
      GBR Sainsbury Q3-Umsatz
      NOR Yara Capital Markets Day

Termine Konjunktur
      DEU Baupreise für Wohngebäude 11/25
      DEU Dienstleistungsbereich Umsatz 10/25
      DEU Handelsbilanz 11/25
      DEU Industrieproduktion 11/25
      FRA Industrieproduktion 11/25
      EUR Einzelhandelsumsatz 11/25
      USA Baubeginne und Genehmigungen 09/25 und 10/25
      USA Arbeitsmarktbericht 12/25
      USA Uni Michigan Verbrauchervertrauen 1/26 
      USA Consumer Electronics Show 
      ITA Jahres-Pk Italiens Regierungschefin Meloni
      EUR EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident 
          António Costa zu politischen Gesprächen in Syrien und im Libanon

- Hinweis
      RUS Feiertag - Börse geschlossen

