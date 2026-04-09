Termine Unternehmen
      AUT OMV Q1-Umsatz
      DEU Condor Mediengespräch zu den Jahreszahlen 2025
      FRA Airbus Auslieferungen und Bestellungen 3/26

Termine Konjunktur
      DEU Handelsbilanz 2/26
      DEU Industrieproduktion 2/26
      ESP Industrieproduktion 2/26
      USA Private Einkommen und Ausgaben 2/26
      USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe 
      USA BIP Q4/25 
      USA Lagerbestände Grosshandel 2/26 
      DEU Online-Pressetermin des Stromnetzbetreibers Mitnetz, u. a. zu 
          Investitionen in 2026 und Entwicklung erneuerbarer Energien
      DEU Online-Jahres-Pk Energieversorger Enercity
      USA IWF-Geschäftsführerin Kristalina Georgieva hält eine Eröffnungsrede 
          im Vorfeld der Frühjahrstagung des IWF/der Weltbank
      USA NATO-Generalsekretär Mark Rutte hält eine Rede am Ronald Reagan 
          Presidential Foundation Institute in Washington D.C.
      0ss9 TenneT Germany lädt zum offiziellen Bauauftakt für den 
          Netzverknüpfungspunkt  Sengwarden ein

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(AWP)