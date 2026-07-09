Termine Unternehmen
      AUT OMV Q2-Umsatz
      USA Pepsico Q2-Zahlen
      DEU VW-Aufsichtsratssitzung und Aktionstag der IG Metall gegen Sparpläne

Termine Konjunktur
      DEU Handelsbilanz 5/26
      EUR EZB Sitzungsprotokoll 10/11.6.26
      USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe
      USA Wiederverkäufe Häuser 6/26
      EUR Informelles Treffen der Wettbewerbsminister der EU-Staaten
      DEU Nach Reformbeschlüssen und Nato-Gipfel: Kanzler Friedrich Merz gibt 
          Regierungserklärung im Bundestag ab
      DEU EuGH urteilt im Rechtsstreit zwischen Deutschland und der EU-
          Kommission um Beihilfen zu Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen
      LUX EuGH urteilt zu Widerrufsrecht bei Streaming-Abos
      DEU Jahres-Pk Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
          
      BEL Treffen der Euro-Gruppe

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)