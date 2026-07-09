Termine Unternehmen AUT OMV Q2-Umsatz USA Pepsico Q2-Zahlen DEU VW-Aufsichtsratssitzung und Aktionstag der IG Metall gegen Sparpläne Termine Konjunktur DEU Handelsbilanz 5/26 EUR EZB Sitzungsprotokoll 10/11.6.26 USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe USA Wiederverkäufe Häuser 6/26 EUR Informelles Treffen der Wettbewerbsminister der EU-Staaten DEU Nach Reformbeschlüssen und Nato-Gipfel: Kanzler Friedrich Merz gibt Regierungserklärung im Bundestag ab DEU EuGH urteilt im Rechtsstreit zwischen Deutschland und der EU- Kommission um Beihilfen zu Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen LUX EuGH urteilt zu Widerrufsrecht bei Streaming-Abos DEU Jahres-Pk Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit BEL Treffen der Euro-Gruppe

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.