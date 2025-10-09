Termine Unternehmen
      TWN TSMC Q3-Umsatz
      AUT OMV Trading Update Q3
      DEU Hannover Rück Investorentag
      DEU Erster Handelstag des Medizintechnik-Unternehmens Ottobock an der 
          Frankfurter Wertpapierbörse
      ITA Ferrari Kapitalmarkttag
      USA PepsiCo Q3-Zahlen
      DEU Mercedes-Benz Pre-Close-Call
      USA Levi Strauss Q3-Zahlen
      AUT Voestalpine Kapitalmarkttag
      USA Applied Digital Q1-Zahlen
      USA Delta Air Lines Q3-Zahlen

Termine Konjunktur
      DEU Handelsbilanz 8/25
      DEU Statistisches Bundesamt zur Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 9/25
      EUR EZB Protokoll der Ratssitzung vom 10./11. September
      USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe
      USA Grosshandel Lagerbestände und Umsatz 8/25
      DEU Pressegespräch EnBW zur Einführung eines intelligenten Heim-Energie-
          Management-Systems und neuer Vertriebsstrategie 
      DEU «Autogipfel» bei Bundeskanzler Friedrich Merz 
      LUX Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Jahresbericht zum EU-Budget 
          2024
      LUX Treffen der Euro-Gruppe
      DNK Informelles Treffen der EU-Minister zuständig für Telekommunikation

- Hinweis
      KOR Feiertag - Börse geschlossen

