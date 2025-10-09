Termine Unternehmen TWN TSMC Q3-Umsatz AUT OMV Trading Update Q3 DEU Hannover Rück Investorentag DEU Erster Handelstag des Medizintechnik-Unternehmens Ottobock an der Frankfurter Wertpapierbörse ITA Ferrari Kapitalmarkttag USA PepsiCo Q3-Zahlen DEU Mercedes-Benz Pre-Close-Call USA Levi Strauss Q3-Zahlen AUT Voestalpine Kapitalmarkttag USA Applied Digital Q1-Zahlen USA Delta Air Lines Q3-Zahlen Termine Konjunktur DEU Handelsbilanz 8/25 DEU Statistisches Bundesamt zur Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 9/25 EUR EZB Protokoll der Ratssitzung vom 10./11. September USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe USA Grosshandel Lagerbestände und Umsatz 8/25 DEU Pressegespräch EnBW zur Einführung eines intelligenten Heim-Energie- Management-Systems und neuer Vertriebsstrategie DEU «Autogipfel» bei Bundeskanzler Friedrich Merz LUX Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Jahresbericht zum EU-Budget 2024 LUX Treffen der Euro-Gruppe DNK Informelles Treffen der EU-Minister zuständig für Telekommunikation - Hinweis KOR Feiertag - Börse geschlossen

