Termine Unternehmen DEU Thyssenkrupp Jahreszahlen (10.00 Uhr Bilanz-Pk, 12.30 Uhr Analystenkonferenz, Essen) DEU Maschinenbauverband VDMA Jahres-Pk, Frankfurt/M. USA Boeing Auslieferungen 11/25 USA GE Vernova Investor Day Termine Konjunktur DEU Handelsbilanz 10/25 CDN Zentralbank Zinsentscheid DEU Tag der Metall- und Elektro-Industrie «Soziale Marktwirtschaft - Von der Krise zur Reform» u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz, SPD- Generalsekretär Tim Klüssendorf und FDP-Bundesvorsitzenden Christian Dürr, Berlin DEU Bankendialog «Künstliche Intelligenz im Finanzsektor - zwischen Regulierung und Realität» Bundesverband deutscher Banken e.V., Frankfurt/M. DEU Cyber Defence Conference 2025, Bonn BEL Fortsetzung des Treffens der Innen- und Justizminister der EU

