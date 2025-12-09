Termine Unternehmen
      DEU Thyssenkrupp Jahreszahlen  (10.00 Uhr Bilanz-Pk, 12.30 
          Uhr Analystenkonferenz, Essen)
      DEU Maschinenbauverband VDMA Jahres-Pk, Frankfurt/M.
      USA Boeing Auslieferungen 11/25
      USA GE Vernova Investor Day

Termine Konjunktur
      DEU Handelsbilanz 10/25
      CDN Zentralbank Zinsentscheid
      DEU Tag der Metall- und Elektro-Industrie «Soziale Marktwirtschaft - Von 
          der Krise zur Reform» u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz, SPD-
          Generalsekretär Tim Klüssendorf und FDP-Bundesvorsitzenden Christian Dürr, Berlin
      DEU Bankendialog «Künstliche Intelligenz im Finanzsektor - zwischen 
          Regulierung und Realität» Bundesverband deutscher Banken e.V., Frankfurt/M.
      DEU Cyber Defence Conference 2025, Bonn
      BEL Fortsetzung des Treffens der Innen- und Justizminister der EU

