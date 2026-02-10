Termine Unternehmen
      JPN Mazda Motor Q3-zahlen
      DEU Tui Jahreszahlen 
      DEU Teamviewer AG Jahreszahlen 
      NLD Philips Jahreszahlen und Capital Markets Day 
      DEU Talanx vorläufige Jahreszahlen
      GBR BP Jahreszahlen
      GBR AstraZeneca Jahreszahlen
      GBR Barclays Jahreszahlen
      JPN Honda Motor Q3-zahlen
      USA DuPont Q4-Zahlen
      USA Spotify Q4-Zahlen
      USA Coca-Cola Q4-Zahlen
      ITA Ferrari Q4-Zahlen
      USA Marriott International Q4-Zahlen
      USA Lyft Q4-Zahlen
      FRA Kering Jahreszahlen
      USA American International Group Q4-Zahlen
      USA Ford Motor Co Q4-Zahlen
      USA Hasbro Q4-Zahlen

Termine Konjunktur
      USA Im- und Exportpreise 12/25
      USA Beschäftigungskostenindex Q4/25
      USA Einzelhandelsumsatz 12/25
      USA Lagerbestände 11/25
