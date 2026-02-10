Termine Unternehmen JPN Mazda Motor Q3-zahlen DEU Tui Jahreszahlen DEU Teamviewer AG Jahreszahlen NLD Philips Jahreszahlen und Capital Markets Day DEU Talanx vorläufige Jahreszahlen GBR BP Jahreszahlen GBR AstraZeneca Jahreszahlen GBR Barclays Jahreszahlen JPN Honda Motor Q3-zahlen USA DuPont Q4-Zahlen USA Spotify Q4-Zahlen USA Coca-Cola Q4-Zahlen ITA Ferrari Q4-Zahlen USA Marriott International Q4-Zahlen USA Lyft Q4-Zahlen FRA Kering Jahreszahlen USA American International Group Q4-Zahlen USA Ford Motor Co Q4-Zahlen USA Hasbro Q4-Zahlen Termine Konjunktur USA Im- und Exportpreise 12/25 USA Beschäftigungskostenindex Q4/25 USA Einzelhandelsumsatz 12/25 USA Lagerbestände 11/25 -

