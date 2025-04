Termine Unternehmen GBR Tesco Jahreszahlen DEU BSH Jahres-Pk, München DEU Ampiron Jahres-Pk DEU BMW Pre-Close Conference Call Q1/25 GBR Natwest Investor Day Termine Konjunktur JPN Erzeugerpreise 3/25 CHN Erzeugerpreise 3/25 CHN Verbraucherpreise 3/25 ITA Industrieproduktion 2/25 DEU Bundesbank Monatsbericht USA Verbraucherpreise 3/25 USA Realeinkommen 3/25 USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe DEU Curevac Jahreszahlen CHN/USA/BEL China will Sonderzölle auf alle US-Produkte in Kraft setzen - Entwicklung im globalen Handelskonflikt DEU Konferenz Fintech Berlin DEU Digitales Hintergrundgespräch u.a. mit VDA-Präsidentin Hildegard Müller u.a. zur Wettbewerbsfähigkeit Europas DEU Konferenz Tagesspiegel «Health4EU - ZukunftsDialog Europäische Gesundheit», Berlin FRA Internationale Energieagentur veröffentlicht Bericht zum Einfluss Künstlicher Intelligenz DEU Wirtschaftsinstitute stellen «Gemeinschaftsdiagnose» zur Wirtschaftslage vor DEU Nach der Einigung von Union und SPD auf einen Koalitionsvertrag DEU BDI-Mobilitätsforum zur Zukunft der Mobilität BEL EU-Industriekommissar Stephane Sejourne trifft sich wegen US-Zöllen mit Wirtschaftsvertretern LUX Schlussanträge am EuGH wegen nicht angegebener Verzugszinsen beim Autokauf

